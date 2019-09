Gazzetta | l’Inter tira dritto e ignora Icardi e la sua causa

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2019) La guerra prosegue in casa Inter, trae la società orami i rapporti sono arrivati ai legali. Dopo che Zhang aveva incontrato l’attaccante argentino per chiarire la sua posizione e la netta esclusione del calciatore dal progetto dell’Inter di questa stagione, giovedì Mauro ha fatto recapitare al club un’atto di citazione. È guerra fra le parti e non certo più guerra fredda. Dopo le 41 prove cheha sottoposto alla giustizia chiedendo il reintegro immediato e il risarcimento dei danni, l’Inter è passata all’azione. I nerazzurri sono sereni, sanno bene di non essere mai andati contro il contratto collettivo e sono convinti che le accuse non abbiano fondamento Visto che Mauro, ad esempio, avrebbe preferito non seguire la squadra nel tour asiatico e a inizio agosto si sarebbe rifiutato di allenarsi coi compagni, rimanendo in palestra da solo senza ...

