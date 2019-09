Conte | Le cose stanno andando bene | Sarà un progetto di ampia

Fonte : blogo

(Di domenica 1 settembre 2019) In queste giornate concitate e delicate per la formazione del nuovo esecutivo, il premier incaricato Giuseppesi è preso una breve pausa per un intervento alla festa del Fatto Quotidiano che si chiuderà oggi al Parco La Versiliana a Marina di Pietrasanta., in collegamento da Palazzo Chigi prima del nuovo vertice con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, ha fatto il punto della situazione:Le. Sicuramente M5S e PD sono due forze che hanno vissuto da antagoniste sl piano politico, ma vedo un buon clima di lavoro e sono entrambe predisposte ad uncomune finalizzato aldel Paese. Sono convinto che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e concentrarsi su questo importanteche riguarda l'intero Paese. ... Discontinuità vuol dire aprire un'stagione riformatrice per il Paese, mettere in primo piano quella che è una ...

