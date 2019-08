M5S-Pd | intesa sul taglio del cuneo fiscale | servono 15 miliardi in tre anni

Governo - vertice Pd-M5S. Dem : “Passi avanti - serve chiarimento politico”. D’Uva e Patuanelli : “Intesa prima possibile” : Dalle tensioni tra partiti, ai tentativi di riprendere il dialogo per dare avvio al Conte 2. Tre ore è durato il nuovo vertice a Palazzo Chigi tra le delegazioni del Pd e del Movimento 5 Stelle con il presidente incaricato Giuseppe Conte, dopo gli attacchi incrociati per gli ultimatum di Luigi Di Maio ai dem. “Abbiamo continuato l’approfondimento dei dossier insieme a Conte, abbiamo fatto ulteriori passi avanti e poi il premier ...

Flavio Briatore contro l'intesa M5SPd : Venderebbero mamma e papà per il potere : In un post pubblicato su Instagram, l'imprenditore si è scagliato contro il governo Conte bis che sta per nascere. Lo scorso martedì è partito il secondo giro di consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E nella giornata di mercoledì le due forze politiche rappresentate da M5S e Pd hanno comunicato al Colle di aver trovato tra loro l'intesa, per la nascita di un nuovo esecutivo. Ad avere le idee chiare sul ...

Pd e M5S vicinissimi ad un'intesa - ma il ruolo di Di Maio resta dubbio : Dopo settimane di trattative, Pd e M5S hanno fondamentalmente trovato l'intesa per dare all'Italia un nuovo governo. Zingaretti alla fine ha ceduto alla richiesta di Di Maio di confermare come Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, visto il buon lavoro svolto finora. A questo punto si cerca un ulteriore accordo sul ruolo che dovrà ricoprire l'ex Ministro pentastellato, il quale vorrebbe continuare ad essere Vicepremier, mentre il segretario ...

Governo - militanti alla Festa Pd di Ravenna : “Intesa con M5S? Fino a qualche settimana fa sarebbe stata fantascienza. Ora priorità a lavoro” : “Il primo tema che il Governo dovrà affrontare? Il lavoro”. Non hanno dubbi i militanti del Pd che ieri sera alla Festa nazionale de l’Unità a Ravenna hanno ascoltato in diretta il discorso di Luigi Di Maio dopo le consultazioni al Quirinale. Un tema che ieri è stato analizzato anche dal segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini ospite della kermesse democratica: “Li giudicheremo per quello che fanno ma stavolta non staremo solo ad ...

Trovata intesa M5S-Pd - Salvini sul Conte-bis : 'Italiani ostaggio di 100 parlamentari' : Martedì 27 agosto è partito il secondo giro di consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella giornata di mercoledì, Pd e M5S hanno comunicato al Colle di aver trovato un accordo per la formazione di una nuova maggioranza. Dopo il colloquio con il Capo dello Stato, il segretario dei dem Nicola Zingaretti ha annunciato così l'intesa raggiunta con i pentastellati: "Abbiamo riferito al presidente di aver accettato la ...

Governo : Conte al Colle domani alle 9.30. M5S-Pd - intesa sul Conte-bis. Di Maio : «Destra e sinistra concetti superati». Salvini : 60 milioni di italiani ostaggio : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Crisi di governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni». Sì Pd all’intesa : stasera nome premier : I pentastellati chiedono che il patto sia avallato dagli iscritti tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». Il Pd dà mandato a Zingaretti per la trattativa. Delrio: oggi il nome, poi sarà una strada lunga

Crisi di governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo. Il Pd dice sì all’intesa (tranne Richetti). Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni» : I pentastellati chiedono che l’accordo sia avallato dagli iscritti al Movimento tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». I capigruppo che hanno incontrato i dem parlano di «positivo lavoro sui temi»

M5S-Pd - l'intesa torna di nuovo in bilico a tarda notte | Riprendono le trattative - pesano il nodo Di Maio e l'incognita del voto su Rousseau | Oggi i big al Colle : Un vertice di due ore dei capigruppo Dem e M5s sembrava aver riportato il sereno. Poi il post di Di Maio rilancia: "La proposta sarà votata sulla piattaforma pentastellata entro la prossima settimana". I Dem: il leader M5s vuole fare ancora il vicepremier, così salta tutto

Governo : PD e M5S si allontanano nella notte - intesa più difficile? : Partito Democratico e Movimento 5 Stelle tornano ad incontrarsi di buon mattino, ma nella notte le parti si sono allontanate. Alle 8:30 di stamane era in programma un tavolo per il programma, ma fonti vicine ai pentastellati non hanno confermato. Dopo aver raggiunto l’intesa di massima sul nome del premier Giuseppe Conte, i due partiti che stanno lavorando per comporre il nuovo esecutivo si sarebbero bloccati su altri nomi e/o poltrone. Il ...

Governo - Pd-M5S : Conte sblocca ma intesa in bilico su Di Maio vicepremier e voto su Rousseau : Prima lo sblocco della trattativa per il Governo giallorosso. Poi la frenata, dopo il ritorno alla carica di Luigi Di Maio per mantenere il ruolo di vicepremier che il Pd vorrebbe solo per un suo...