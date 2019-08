Iran | problemi in aeroporto per Stramaccioni ma Esteghlal minimizza

Andrea Stramaccioni - l’ex allenatore dell’Inter bloccato in Iran : non può lasciare il Paese per problemi con il visto : Si sta trasformando in un incubo l’esperienza di Andrea Stramaccioni in Iran. L’ex allenatore dell’inter da giugno è il nuovo tecnico dell’Esteghlal, società a totale partecipazione statale del governo Iraniano, e – complice la sosta per le Nazionali – nella serata di giovedì 29 agosto avrebbe dovuto prendere un areo che lo avrebbe riportato per qualche giorno in Italia, a Roma, dalla moglie e dai due figli. ...