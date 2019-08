Gazzetta | Icardi riflette sul prestito | può accettare solo l’Atletico

Napoli su Icardi - Gazzetta : Offerta sulla scrivania di Marotta - si può sbloccare solo in un modo : Napoli su Icardi, Gazzetta: Offerta sulla scrivania di Marotta, si può sbloccare solo in un modo L’ ultimo incontro tra il club nerazzurro ed il suo ex capitano lasciano strascichi e spiegazioni che si rincorrono per dare un senso alla strategia di Wanda e suo marito. I due insistono a voler restare in nerazzurro, confermando la linea adottata finora. L’ argentino esclude ogni possibilità di addio all’ Inter mentre la generosa ...

Gazzetta : il Napoli concede un altro giorno a Icardi - l’ultimo : Come anticipato ieri sera da Sky il Napoli ha deciso di aspettare ancora un giorno Mauro Icardi che però come ha confermato oggi la Gazzetta dello Sport non sembra aver cambiato idea sul suo futuro e resta saldamente ancora all’Inter, nonostante l’ultimo colloquio con Zhang. Il Napoli ha fatto la sua offerta ed ha atteso oltre ogni dubbio l’argentino che non da cenni di cedimento “Ieri le persone più vicine hanno ...

Laudisa (Gazzetta dello Sport) : 'Lo scambio Icardi-Dybala prima o poi s'ha da fare' : La Juventus è al lavoro per preparare la seconda giornata di Serie A, in cui incontrerà all'Allianz Stadium il Napoli, match previsto per sabato 31 agosto alle ore 20:45. Oltre al campo, il lavoro della Juventus sta riguardando anche il mercato, con Fabio Paratici impegnato in più situazioni con l'obiettivo di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Da Rugani a Matuidi, fino ad arrivare a Mandzukic, sono tanti i giocatori a rischio ...

Gazzetta : Icardi non gioca : Non c’è orami nulla di nuovo da scrivere sul capitolo Icardi. È oramai un dato di fatto che l’argentino non voglia muoversi da Milano, ma lo è ancora di più che l’Inter non lo voglia. Ne è l’ennesima riprova il fatto che Mauro non è stato convocato per la prima di campionato contro il Lecce. Nessuna sorpresa ovviamente, ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, la sorpresa potrebbe essere dove giocherà Icardi l’anno ...

Gazzetta – Il Napoli non molla Icardi : la strategia di ADL per arrivare al ‘si’ del giocatore : Gazzetta – Il Napoli non molla Icardi: la strategia di ADL per arrivare al ‘si’ del giocatore. L’ edizione odierna della Rosea aggiunge nuovi dettagli Il Napoli non molla Icardi. Dal mare delle Eolie, Aurelio De Laurentiis si gode la vacanza scrutando l’orizzonte lontano che porta a Milano, lì dove si deciderà il futuro di Mauro Icardi. Ieri scadeva l’ ultimatum che lo stesso presidente aveva dato al centravanti ...

Gazzetta : De Laurentiis resta al tavolo Icardi per capire se c’è il bluff : L’ultimatum che De Laurentiis aveva lanciato a Icardi è scaduto e l’argentino non ha dato nessuna risposta al Napoli. Maurizio Nicita sullla Gazzetta Dello Sport oggi scrive che Aurelio sa che non è questione di soldi e che la sua offerta di 7,5 milioni a stagione per 5 anni è interessante e sarebbe tentato di abbandonare la pista dell’argentino, ma solo tentato pur amando lo scopone scientifico, De Laurentiis comincia quasi a ...

Laudisa (Gazzetta) : La vicenda Icardi rimane un mistero ma fino a un certo punto : “Nessuna nuova buona nuova” secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa parlando del caso Icardi “Icardi non ha detto no, ma non ha detto sì al Napoli” tutto resta aperto per un finale di mercato in cui tanto potrà ancora succedere. Ma il club di De Laurentiis non è l’unico protagonista, perché sullo sfondo della misteriosa vicenda Icardi c’è la sfida tra Inter e Juve. “Icardi quando ...

Gazzetta : Cosa perde Icardi rifiutando Napoli : Icardi continua a rifiutare il Napoli, ma Cosa rifiuta? “A uno dei migliori luna-park per centravanti che esistano al mondo”, secondo Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport. Secondo la classifica degli assist infatti il Napoli ne ha collezionati 77, più di chiunque altro in serie A nella passata stagione. Icardi che all’Inter ha dovuto segnare approfittando di palle solitarie, con le giuste imbeccate che troverebbe a Napoli ...

Gazzetta dello Sport : Icardi vuole sempre la Juventus ma il Napoli presenta l'offerta : La Juventus è pronta a disputare la prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nella seconda giornata ci sarà il big match contro il Napoli, una partita importante per capire a che punto è arrivato il lavoro del nuovo tecnico Maurizio Sarri. A tenere banco però in questi giorni è sicuramente il calciomercato, che si chiuderà ufficialmente il 2 settembre. L'esigenza principale dei bianconeri resta il piazzare ...

Carnevale alla Gazzetta : Icardi come Careca - può diventare micidiale nel Napoli : Quattro stagioni al Napoli al fianco di Maradona, Andrea Carnevale ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della necessità della squadra di Ancelotti di avere un bomber «Milik ha delle qualità indiscutibili. Ma in area credo che Icardi non abbia rivali» L’argentino potrebbe essere l’arma in più per gli azzurri contro la Juve, soprattutto perché Ancelotti saprebbe tirare fuori il meglio da lui e ...

Gazzetta : Icardi resta in silenzio mentre Wanda continua a fare la protagonista : De Laurentiis ha dato tempo fino a giovedì a Icardi per decidere se accettare l’offerta del Napoli, ma l’argentino sembra ancora poco convinto e non mostra segnali perché resta in attesa di una mossa della Juve che non arriva, come scrive la Gazzetta dello Sport. Stando così le cose, con Dybala confermato insieme a Higuain e Mandzukic, è impossibile che la Juve tenga fede al patto con Maurito. Ma sinora dalla Continassa non sono ...

Gazzetta : Il no dell’Inter a Milik come contropartita per Icardi : L’interesse del Napoli per Mauro Icardi è serio, lo dimostra la mega offerta avanzata da De Laurentiis per l’argentino. Ma per adesso tutto tace, come conferma la Gazzetta dello Sport, da Milano non ci sono novità, anche se il club azzurro ha precisato che non intende attendere in eterno Mauro. Quello che appare certo in questi giorni è il no di Marotta all’inserimento di Milik nell’affare come contropartita. Il Napoli è ...

Gazzetta : Sacrosanta la crociata del Napoli per Icardi : sbloccherebbe l’imbuto : La difficoltà maggiore che ha il Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport, è che esiste una sproporzione tra la gran mole di gioco creato e i gol fatti. Un difetto evidente anche nelle amichevoli estive. La rosea lo definisce “una cascata in un imbuto” Per il resto, la mediana di Ancelotti, con Fabian Ruiz che aspetta solo di vivere la stagione della consacrazione, e la difesa con la coppia KK-Manolas, reggono il confronto con la ...

Gazzetta : Anche il Monaco su Icardi. Stessa offerta del Napoli : 65 milioni : Nelle ultime settimane la corte del Napoli a Icardi si è fatta più insistente, scrive la Gazzetta dello Sport, ma si è fatto avanti il Monaco. Nessuno dei due club, però, può aspettare troppo. Icardi deve decidere in fretta. Il Napoli ha offerto all’Inter 65 milioni di euro più bonus con la possibilità di inserire il cartellino di Milik per avere uno sconto sulla parte cash. L’arrivo alla Pinetina di SAnchez, tuttavia, dato per ...