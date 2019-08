Fortnite incontra Dark Souls in questo strabiliante crossover creato da un fan

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 30 agosto 2019)non potrebbero provenire da mondi più diversi: uno, un cupo RPG fantasy per giocatore singolo e cooperativo e l'altro, uno sfavillante Battle Royale. Eppure, c'è chi è riuscito ad unire i due giochi e che ha pubblicato il tutto attraverso un video mozzafiato.Prepare to Build Edition è una creazione dello Youtuber LaffenGas: il video ha luogo a Città Pinnacoli, editata per l'occasione con elementi dedicati al gioco di From Software.montaggio vede un cast colorito di personaggi diadatti all'oscuro, con descrizioni dettagliate di oggetti, una selezione dei personaggi e scene cinematografiche strabilianti. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al breve filmato.Leggi altro...

