Zanetti apre a un trasferimento last minute per Icardi | “Bisogna trovare una soluzione

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il vicepresidente dell’Inter, Javier, parlando ai microfoni di Sky Sport a margine del sorteggio dei gironi di Champions League, ha aperto all’addio ‘’ dell’attaccante Mauro: “La società si è già espressa e la situazione non è cambiata. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, aspettiamo e cerchiamo unache vada bene a tutti. Se per lui c’è anche la possibilità di un prestito? Si, aspettiamo e vediamo”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: Del Genio smentisce: “Susolo una battuta! Modificate i titoli” Napoli su, Gazzetta: Offerta sulla scrivania di Marotta, si può sbloccare solo in un modo SKY – Napoli, speranza: spunta una nuova deadline. Hysaj ai saluti Sorteggi Champions League, Napoli in seconda fascia: i possibili avversari Marchetti su: “Il Napoli ci spera ancora ma ...

ArturoDb72 : RT @GoalItalia: Nuova opzione per il futuro di Icardi, Zanetti apre anche ad un possibile prestito: “Sì, aspettiamo e vediamo” ???? https:/… - Alessan70100903 : @Torrenapoli1 Zanetti apre al prestito di Icardi... beh, ora gli scenari si fanno interessanti! preferisco James...… - GoalItalia : Nuova opzione per il futuro di Icardi, Zanetti apre anche ad un possibile prestito: “Sì, aspettiamo e vediamo” ???? -