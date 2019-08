YouTube sta testando l’opzione “Aggiungi alla coda” sul web | ecco come abilitarla

Google sta testando un nuovo design di YouTube per Android TV e alcune modifiche per YouTube Music : Una corposa revisione dell'interfaccia di YouTube TV sembra essere in fase di test, ma solo con un gruppo molto limitato di utenti, inoltre Google sta testando alcune modifiche nell'interfaccia di YouTube Music. L'articolo Google sta testando un nuovo design di YouTube per Android TV e alcune modifiche per YouTube Music proviene da TuttoAndroid.

Firenze - famoso YouTuber smaschera la truffa delle stampe ai turisti e viene aggredito /Video : Il turista, spesso asiatico, cammina con il naso all'insù, immerso nelle bellezze architettoniche e artistiche del centro di Firenze. Non guarda dove mette i piedi, è molto distratto. È in questo momento che scatta la truffa delle stampe: improbabili artisti, con in mano stampe di nessun valore, senza farsi vedere, posizionano i loro poster per terra proprio davanti all'ignaro e distratto turista che, senza accorgersi, li calpesta. Da qui la ...

Aimee Song : il blog - YouTube e instagram : Aimee Song ha più di cinque milioni di follower su instagram, un blog e un marchio di abbigliamento autoriferiti (Song of Style), un libro bestseller intitolato Cattura il tuo stile e una carambola di collaborazioni con le più importanti griffe. Song, 31enne californiana dalle origini coreane, quando si è laureata in Architettura d’interni all’Università delle Arti di San Francisco non pensava certo che il suo futuro sarebbe stato quello di ...

Er Faina a Temptation Island Vip - è polemica : la risposta dello YouTuber : Temptation Island Vip: Er Faina risponde alle polemiche delle ultime ore La partecipazione di Damiano Er Faina alla seconda edizione di Temptation Island Vip ha sollevato un vero e proprio polverone. In molti, in queste ore, stanno accusando lo youtuber di essere una persona incoerente. Infatti in passato il ragazzo ha più volte criticato il […] L'articolo Er Faina a Temptation Island Vip, è polemica: la risposta dello youtuber proviene da ...

YouTube testa una nuova homepage per la versione Web con miniature dei video più grandi : Il team di YouTube sta testando una homepage ri-progettata per la versione Web del servizio che sfrutta miniature di video molto grandi. Ecco tutti i dettagli L'articolo YouTube testa una nuova homepage per la versione Web con miniature dei video più grandi proviene da TuttoAndroid.

Scomparsa la star di YouTube Marina Joyce - la polizia di Londra : “Aiutateci a trovarla” : L'influencer di 22 anni Marina Joyce è Scomparsa da undici giorni. La polizia di Londra, città dove la giovane vive, ha chiesto aiuto alla popolazione con un messaggio su Twitter: "Aiutateci a trovarla, è Scomparsa dal 31 luglio". Ore di ansia per i fan della influencer, sparsi per tutto il Mondo.Continua a leggere

YouTube testa una nuova interfaccia per la riproduzione automatica dei video : Il team di YouTube sta ora testando su Android un'interfaccia utente per la gestione del video successivo rinnovata. Ecco tutti i dettagli L'articolo YouTube testa una nuova interfaccia per la riproduzione automatica dei video proviene da TuttoAndroid.

Grant Thompson morto a 38 anni in un incidente in parapendio : addio alla star di YouTube : È morto a 38 anni in un incidente con il parapendio Grant Thompson, star di YouTube e creatore del canale “King of Random” – che conta oltre 11 milioni di iscritti-. A dare la notizia è stato il fratello che ha confermato ai media statunitensi la scomparsa dell’influencer americano: era andato a fare una gita al San Hollow State Park, in Utah, negli Stati Uniti, ma non è più tornato a casa. Non vedendolo rientrare e non ...

Il feed di Google Assistant aggiorna YouTube Music - Spotify e le schede meteo : Il feed con gli aggiornamenti di Google Assistant sta testando una scheda meteo completa e aggiunge un carosello di suggerimenti Musicali dedicato a Spotify o YouTube Music. L'articolo Il feed di Google Assistant aggiorna YouTube Music, Spotify e le schede meteo proviene da TuttoAndroid.

È morto Grant Thompson - ideatore e protagonista del canale YouTube “The King of Random” : Grant Thompson, ideatore e protagonista del canale YouTube “The King of Random”, è morto il 29 luglio durante un incidente mentre faceva parapendio. Aveva 38 anni e l’incidente è avvenuto in Utah. “The King of Random” ha più di 11

Incidente mentre fa parapendio : Grant Thompson - star di YouTube - muore a 38 anni : Grant Thompson, star di YouTube e creatore del canale "King of Random" che conta più di 11 milioni di iscritti, è morto a soli 38 anni in un Incidente in parapendio. L'uomo era andato in gita lunedì sera, ma la famiglia non vedendolo rincasare ha lanciato l'allarme per la sua scomparsa. Il corpo senza vita è stato trovato in un parco dello Utah 24 ore dopo: "La sua eredità resterà nella comunità virtuale che ha saputo realizzare".

Norwich-Atalanta in diretta su YouTube : Gasperini testa i giovani e Duvan Zapata : Norwich-Atalanta è la seconda amichevole di livello del team di Gasperini in questa estate 2019. Dopo la sconfitta 2-1 contro lo Swansea, la Dea torna in campo per affrontare una delle squadre neopromosse in Premier League. Possibili alcuni minuti in campo per Duvan Zapata, tornato per ultimo in gruppo dopo gli impegni in Copa America. Nel mirino del tecnico degli orobici ci sono i tanti giovani che si stanno giocando le proprie carte per ...