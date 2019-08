Inter | con Sanchez la “discontinuità” di Conte è servita Resta il nodo Icardi | il Napoli

Grassani : “difficile prevedere se Icardi vincerebbe una causa per mobbing contro l’Inter” : Il Corriere dello Sport ha intervistato uno dei massimi esperti italiani di diritto sportivo. l’avvocato Grassani, sul caso Icardi e sulla possibilità che il calciatore faccia causa per mobbing all’Inter. «Diritti e doveri di società e calciatori sono sanciti dall’accordo collettivo che impone al calciatore di rendere al 100% delle proprie possibilità in favore del club che lo paga mentre quest’ultimo è tenuto a gestire l’atleta, ...

Il ministero dell’Interno ha acconsentito a far sbarcare donne - bambini e malati dalla nave Mare Jonio - scrive ANSA : donne, bambini e malati potranno sbarcare dalla nave Mare Jonio, che è bloccata al largo di Lampedusa dopo che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ne ha vietato l’ingresso, il transito e la sosta nelle acque italiane. Lo scrive l’ANSA riportando “fonti

Governo - Conte accetta l’incarico : “Usciamo dall’incertezza politica”. L’Intervento integrale : “Il presidente della Repubblica, che ringrazio, mi ha conferito l’incarico di formare il Governo, che ho accettato con riserva; oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari”. Lo dice il premier Giuseppe Conte dopo aver ricevuto l’incarico al Quirinale. “Non sarà un Governo ‘contro‘ ma un Governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un Governo nel segno della novità è quello ...

Totonomi ministri Governo Pd-M5s - Conte premier/ Nodo Di Maio : tecnico Mef - Interni.. : Totonomi ministri e premier del Governo Pd-M5s: Conte confermato, Nodo Di Maio e vicepremier. tecnico al Mef, agli Interni si parla di Gabrielli

F1 - GP Belgio 2019 : la Ferrari vuol Interrompere il digiuno - la Mercedes confermarsi dominante. Verstappen il jolly : Il tempo delle chiacchiere sta per finire e dopo la pausa estiva è tempo di tornare a correre. Il Circus della F1 fa rotta verso il Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps, sede tradizionale della massima categoria dell’automobilismo mondiale e tappa attesa dalla Ferrari per cercare di porre termine al digiuno da vittorie di quest’annata. La Rossa viene da una parte di stagione assai deludente. Nei dodici round che si sono tenuti ...

Fattura Elettronica conto terzi : la firma digitale può essere dell'Intermediario : La Fattura Elettronica, nonostante sia passato diverso tempo dalla sua prima introduzione nel nostro ordinamento fiscale, continua a perturbare i sonni di commercianti e professionisti. Per questo periodicamente l'Agenzia delle Entrate pubblica dei chiarimenti. L'occasione questa volta l'ha data un'istanza di interpello da parte di un titolare di un concessionario di auto. Con la Risposta n° 348 del 28 agosto 2019 l'amministrazione finanziaria ...

CorMez : Oggi incontro tra Giuntoli e l’Intermediario di Llorente per chiudere l’affare : Icardi sembra convinto nell’idea di voler restare all’Inter, scrive il Corriere del Mezzogiorno. E così il Napoli procede spedito su Llorente. Oggi potrebbe essere il giorno giusto per chiudere la trattativa con l’ex Tottenham. Giuntoli incontrerà Frank Trimboli, intermediario della Base Soccer, che cura gli interessi dell’attaccante spagnolo. La visita di ieri all’Inter non era legata a questioni di mercato. Al ...

Calciomercato Inter - il Napoli non molla Icardi : gli azzurri concedono l’ultima chance all’argentino : Entro venerdì la società del presidente De Laurentiis attende una risposta, prima di virare definitivamente su Llorente Il Napoli non ha ancora mollato Mauro Icardi, la società del presidente De Laurentiis continua a tendere la mano all’attaccante argentino, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Lapresse Venerdì gli azzurri hanno fissato una sorta di deadline, entro la quale Maurito dovrà dare la propria risposta al ...

Concorso : 2329 assunzioni presso commissione Interministeriale - scadenza 9 settembre : Mancano ancora pochi giorni alla scadenza del bando che consente l'assunzione di 2329 funzionari presso la commissione interministeriale nei ruoli del personale del ministero della giustizia, ad eccezione della valle d'Aosta. Gli aspiranti funzionari avranno tempo fino al 9 settembre 2019 per inviare la loro candidatura: i candidati che supereranno il Concorso verranno assunti in tutte le regioni italiane e saranno inquadrabili nell'area III con ...

Titoli e aperture : il nuovo mandato a Conte Interpretato dai quotidiani in edicola : Ennesima giornata di passione. Il nuovo governo è riaffidato alla guida e alla cura di Giuseppe Conte, il premier uscente. Questa mattina alle 9.30 il presidente della Repubblica lo ha convocato al Quirinale per conferirgli l'incarico di formare il nuovo esecutivo con il Pd e i 5Stelle. Il premier, già alla guida della coalizione con la Lega accetterà “con riserva”, come usualmente accade all'atto dell'affidamento dell'incarico. Nel frattempo è ...

Alexis Sanchez all’Inter - tutte le FOTO del calciatore al Coni di Milano [GALLERY] : L’Inter ha piazzato l’ennesimo colpo di mercato di una campagna acquisti molto importante, si tratta di Alexis Sanchez, probabilmente la nuova spalla ideale di Lukaku. L’esordio della squadra di Conte è stato veramente positivo, netto 4-0 davanti al pubblico amico contro il Lecce, i nuovi sono stati già grandi protagonisti, soprattutto il centrocampista Sensi e proprio l’attaccante Lukaku. Adesso è arrivato un ...

Crisi di governo - Di Maio al Colle. L’Intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella : “Se nelle prossime ore il Presidente della Repubblica dovesse decidere di dare l’incarico al presidente Conte, ci aspettiamo che il percorso di formazione del nuovo governo parta dalla creazione di un programma omogeneo e che metta al centro i cittadini e i problemi che vivono ogni giorno”. Lo ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando alla stampa dopo le consultazioni al Quirinale. “Solo dopo aver ben definito ...

Crisi di governo - Salvini al Quirinale. L’Intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella : “Sfido chiunque a dirmi che Pd e M5S sono maggioranza in parlamento e nel Paese, quando stanno litigando anche al loro interno, è il primo governo che ancor prima di nascere ha cominciato a litigare al suo interno”. Così Matteo Salvini, dopo le consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'articolo Crisi di governo, Salvini al Quirinale. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella proviene da Il Fatto ...