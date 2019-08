Cosa aspettarsi da Carnival Row | secondo Orlando Bloom e Cara Delevingne

Fonte : wired

(Di giovedì 29 agosto 2019) http://www.youtube.com/watch?v=369LHB9N-Ro Fa il suo debutto il 30 agosto su Amazon Prime VideoRow, una nuova produzione originale dai toni fantasy e dark, ma in cui si stratificano diversi temi e riferimenti. A guidare questa ambiziosa serie tv, ambientata in una specie di età vittoriana dagli aspetti magici, sono due attori del calibro di. Li abbiamo incontrati a Londra per farci raccontare quali sono stati gli aspetti più interessanti ma soprattutto i risvolti più attuali di una storia come questa che, pur partendo da presupposti fantastici appunto, ha molto da dire sulla società in cui viviamo oggi. Per capirlo meglio è bene sapere che la trama parte raccontando della guerra che i vari regni degli uomini hanno condotto nelle terre dei fae, ovvero delle creature magiche (fata alate, simil-satiri con corna e zoccoli e molti altri), subito ...

