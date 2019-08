US Open 2019 | chi affronterà Fabbiano al 2° turno? Data | programma | orario e tv

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. Nadal e Kyrgios avanti in tre set - fuori Cecchinato e Stephens : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-GRANOLLERS DALLE ORE 17.00 (27 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GASQUET DALLE ORE 17.00 (27 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte ...

US Open 2019 : i risultati del tabellone maschile (27 Agosto). Tutto facile per Nadal - Zverev si salva. Eliminati Tsitsipas e Bautista Agut - tris azzurro al secondo turno : Si sono completati i match del primo turno nel tabellone maschile. Dopo le vittorie di Novak Djokovic e Roger Federer, è arrivata anche quella di Rafael Nadal. E’ stato un ottimo esordio per lo spagnolo, che ha dominato l’australiano John Millman, che lo scorso anno raggiunse i quarti di finale a New York, imponendosi nettamente in tre set con il punteggio di 6-3 6-2 6-2. E’ stata anche la giornata delle eliminazioni ...

US Open 2019 - tutti gli italiani in campo oggi (28 agosto). Orari - programma - tv e streaming : Paolo Lorenzi va a caccia del terzo turno degli US Open. Dopo la splendida rimonta contro il giovane americano Svajda (ha recuperato due set di svantaggio), il tennista azzurro se la vedrà con un altro Next Gen e questa volte il serbo Miomir Kecmanovic. Il numero 50 del mondo è uno dei tennisti in ascesa nel circuito e ha appena superato il connazionale Laslo Djere nel primo turno dello Slam americano. Servirà una grande prestazione a Lorenzi ...

US Open 2019 oggi in tv (28 agosto) : programma - ordine di gioco - orari e streaming : Va in scena oggi la terza giornata degli US Open 2019 che vede la disputa degli incontri di secondo turno della parte alta del tabellone del singolare maschile e della parte bassa di quello del singolare femminile. Sul campo centrale, quello dedicato ad Arthur Ashe, apre il programma alle 18 italiane la ceca numero 3 del mondo Karolina Pliskova opposta alla georgiana proveniente dalle qualificazioni Mariam Bolkvadze, a seguire lo svizzero Roger ...

US Open 2019 : Marco Cecchinato rimonta due set - ma crolla nel tiebreak finale contro lo svizzero Laaksonen : Ancora una volta un maledetto quinto set. Marco Cecchinato non sa più vincere negli Slam ed esce subito al primo turno anche agli US Open 2019. Il siciliano è stato sconfitto dallo svizzero Henri Laaksonen con il punteggio di 7-6 7-6 2-6 3-6 7-6 dopo quasi quattro ore di gioco. Un ko amarissimo per il nativo di Palermo, che aveva avuto la forza di rimontare due set di svantaggio, crollando poi nel tiebreak finale. Un’altra sconfitta in ...

VIDEO Fabbiano-Thiem - US Open 2019 : il capolavoro del pugliese contro il n.4 del mondo a New York : Un vero e proprio capolavoro. Dopo aver sconfitto al primo turno a Wimbledon il greco Stefanos Tsitsipas, Thomas Fabbiano elimina all’esordio dello US Open 2019 di tennis il n.4 del ranking Dominic Thiem. L’azzurro è stato bravissimo a prevalere con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-2 in 2 ore e 26 minuti di gioco, conquistando l’accesso al prossimo round dove affronterà il kazako Aleksandr Bublik (n.75 ATP). Riviviamo le azioni ...

Fabbiano-Bublik - US Open 2019 : programma - orari e tv del match del secondo turno : Thomas Fabbiano eccezionale. Dopo aver sconfitto al primo turno a Wimbledon il greco Stefanos Tsitsipas, elimina all’esordio dello US Open 2019 di tennis il n.4 del ranking Dominic Thiem, non al meglio della condizione c’è da dire. L’azzurro è stato bravissimo a prevalere con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-2 in 2 ore e 26 minuti di gioco, conquistando l’accesso al prossimo round dove affronterà il kazako Aleksandr ...

US Open 2019 : Thomas Fabbiano firma un’altra IMPRESA! Sconfitto Thiem e secondo turno centrato a New York : Thomas Fabbiano firma un’altra impresa. Dopo aver Sconfitto al primo turno a Wimbledon il greco Stefanos Tsitsipas, elimina all’esordio dello US Open 2019 di tennis il n.4 del ranking Dominic Thiem, non al meglio della condizione c’è da dire. L’azzurro è stato bravissimo a prevalere con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-2 in 2 ore e 26 minuti di gioco, conquistando l’accesso al prossimo round dove affronterà il kazako ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Sonego avanzano : Fabbiano domina Thiem e vola al secondo turno. Fuori Bautista Agut e Tsitsipas : Zverev avanza con il brivido. Osaka avanza il turno : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sonego-GRANOLLERS DALLE ORE 17.00 (27 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-GASQUET DALLE ORE 17.00 (27 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte ...

