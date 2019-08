Omicida Novara al gip: voglio uccidermi

farla finita, è meglio che mi uccida". Lo ha detto al gip,nell'udienza di convalida, Alberto Pastore, il giovane che ha ucciso l'amico Yoan Leonardi a Borgo Ticino (). Pastore ha confermato le proprie responsabilità, come aveva già fatto poco dopo l'omicidio su Facebook, ma non ha dato spiegazioni sui motivi del gesto. Tra lui e l'amico sarebbe scoppiata una lite, poi degenerata, per una ragazza. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.(Di mercoledì 28 agosto 2019)