Mattarella riceve Conte al Quirinale alle 9 | 30

Governo - la diretta – Conte atteso alle 9.30 da Mattarella per ricevere l’incarico e sapere quanto tempo avrà per formare la squadra : È il giorno di Giuseppe Conte. alle 9.30 è convocato al Quirinale per ricevere da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo Governo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd. All’ultimo giorno di consultazioni, Cinquestelle e democratici hanno trovato l’accordo, con il segretario Pd Nicola Zingaretti che per primo ha informato il Capo dello Stato di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

Quirinale : Mattarella riceve presidente Autorità garanzia comunicazioni : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, guidata dal presidente, Angelo Marcello Cardani, in occasione della presentazione della relazione annuale. Si legge in una nota del Quirinale. L'articolo Quirinale: Mattarella riceve presidente Autorità garanzia comunicazioni sembra essere il primo ...

Mattarella riceve le azzurre : 'Inaccettabile disparità tra calcio femminile e maschile' : Dopo la sconfitta subita dalla nazionale di calcio italiana femminile nell'incontro contro l'Olanda, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la squadra protagonista del Mondiale di Francia, guidata dalla c.t. Milena Bertolini. Il Capo di Stato ha sottolineato quanto sia stata importante quest'esperienza per tutto il nostro Paese, visto che hanno rappresentato "un esempio di correttezza" e hanno fatto sì che tante bambine, ...

Sergio Mattarella riceve le Azzurre : "Non sappiamo chi vincerà - ma voi il Mondiale l'avete vinto - in Italia" : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale la Nazionale italiana di calcio femminile che ha partecipato alla fase finale dei mondiali 2019 in Francia.“Non avete vinto il Mondiale, ma il vostro Mondiale l’avete vinto qui: avete conquistato la pubblica opinione e acceso i riflettori sul vostro sport in un modo non più revocabile”, ha detto il presidente alle Azzurre del ...

