Fonte : ilpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Almeno 227 cadaveri, la terza scoperta di questo tipo in un anno e la piùal mondo finora: secondo gli archeologi risalgono ad almeno 600 anni fa

ilpost : In Perù sono stati scoperti i resti di un altro grande sacrificio rituale di bambini - LucaLucacchio : @Enry216 Anche se, questi che sono 'Fair' prendono l'oro in Perù, lo raffinano in Svizzera e producono in Cina. So… - Dede21032692 : @StefanoDavide @SpudFNVPN Impossibile. Rimane uruguay paraguay venezuela Perù e Bolivia, non ci sono punte del 91 in queste nazionali -