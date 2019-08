Il commissario Ue non diventi pedina di scambio per piccoli giochi interni

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) La crisi volge (forse) alla fine, ma tardare ancora nel comunicare alla presidente della Commissione Ue il nome del candidato italiano si risolve solo in uno danno per noi. Non si tratta di scegliere il “nostro uomo da mandare a Bruxelles per difendere gli interessi dell’Italia in Europa”, come recita la vulgata salviniana (a questo pensano già il nostro ambasciatore e due ministri, degli Esteri e degli Affari Europei), bensì la personalità che dovrà inserire attenzione e sensibilità italiane nel lavoro della Commissione – l’ultima vestigia ormai, o quasi, dell’impianto sovranazionale originario dell’Europa – dove le voci dei membri contano spesso più per la loro autorevolezza che per passaporto.La gaffe istituzionale con cui era stato annunciato l’accordo per attribuire all’Italia il ...

ilpost : L’Italia non ha indicato un commissario europeo - TNannicini : 3? Perché non dire all’Europa ???? che per l’Italia ???? le priorità sono due? Tassare le multinazionali e gestire l’im… - fattoquotidiano : INTOPPI Giuseppe Conte non ha cambiato idea: la crisi di governo dovrà essere “trasparente” [di Marco Palombi]… -