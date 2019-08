Battaglia fra le stelle

Tennis - ATP 500 Washington 2019 : i risultati di lunedì 29 luglio. Tsonga supera Schnur - Fratangelo elimina Karlovic in una lunga Battaglia : Si sono disputati, in una giornata parzialmente disturbata anche dalla pioggia, diversi match di primo turno nella giornata d’apertura del tabellone principale dell’ATP 500 di Washington. Dieci incontri maschili danno il via al Citi Open, con la battaglia più incerta arrivata tra l’americano Bjorn Fratangelo e il croato Ivo Karlovic: a vincere è il ventiseienne nato a Pittsburgh per 6-4 6-7(14) 7-6(5), staccando il biglietto ...

Tour de France 2019 - ora le Alpi : trittico micidiale - si parte con Izoard e Galibier. Chi attaccherà Alaphilippe? Battaglia per la maglia gialla : Embrun-Valloire con il Col de Vars, l’Izoard e il Galibier, Saint-Jean de Maurienne-Tignes con il Col de la Madeleine e de l’Iserau; infine Albertville, la scalata alla Cormet de Roseland e la lunghissima ascesa conclusiva a Val Thorens. Questa è una breve ma intensa sintesi di quello che accadrà tra domani e sabato, ossia la Battaglia finale sulle strade delle Alpi per la contesa della maglia gialla di questo Tour de France ...

Classifica Tour de France 2019 - diciassettesima tappa : Alaphilippe conserva la maglia gialla - ora la Battaglia sulle Alpi : La Classifica generale del Tour de France 2019 è rimasta invariata al termine della diciassettesima tappa, oggi è andata via la fuga e Matteo Trentin è riuscito a vincere in solitaria sul traguardo di Gap dopo un bellissimo attacco in salita. I big si sono controllati nel gruppo principale e si sono dati appuntamenti a domani quando è in programma la frazione con Izoard e Galibir, Julian Alaphilippe conserva la maglia gialla con vantaggio nei ...

Tour de France – Alaphilippe si gode la maglia gialla : “mi aspettavo questa Battaglia. Pinot? Ha meritato” : La maglia gialla ha analizzato l’esito della quattordicesima tappa del Tour, chiusa al secondo posto dietro Pinot “Sicuramente per me è un bel giorno, l’ultima salita era veramente impegnativa, tutti erano a tutta ma sono felice di essere ancora in giallo“. AFP/LaPresse Commenta così il secondo posto ottenuto sul Tourmalet Julian Alaphilippe, riuscito comunque ad allungare in classifica generale, portando il suo ...

Francesco Saverio Borrelli - addio al capo del pool Mani Pulite. Poi la Battaglia contro le leggi-vergogna di Berlusconi : “Resistere” : “Resistere, resistere, resistere come su un’ultima, irrinunciabile linea del Piave”. Era il 12 gennaio 2002, il Procuratore generale di Milano Francesco Saverio Borrelli inaugurava così il suo ultimo anno giudiziario, prima di andare in pensione. Erano passati dieci anni dall’inizio dell’inchiesta Mani pulite, che da procuratore capo aveva sostenuto, e sei mesi dal giuramento del secondo governo di Silvio ...

LIVE Tour de France 2019 - il tappone del Tourmalet in DIRETTA : Battaglia totale su una salita mitica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA QUATTORDICESIMA TAPPA Percorso, altimetria e favoriti della quattordicesima tappa – La cronaca della cronometro individuale di Pau – La classifica generale del Tour de France 2019 – Le pagelle della tredicesima tappa – Tutte le puntate della “Fagiané di Magrini” – Gli scenari tattici possibili nella frazione odierna Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ...

Tour de France 2019 : prima tappa dei Pirenei senza Battaglia. A vincere è solo la noia : Bagnères-de-Bigorre, un arrivo di tappa visto e rivisto al Tour de France. Quest’anno non ha fatto differenze: la dodicesima frazione della Grande Boucle 2019, di 209,5 chilometri partita da Tolosa e giunta nel comune situato nel dipartimento degli Alti Pirenei, come previsto è servita solo ai fuggitivi per combattere in chiave successo parziale, senza movimenti tra i big in chiave classifica generale. Le opportunità c’erano: erano ...

Tour de France 2019 - la tappa di oggi Toulouse-Bagnères-de-Bigorre : percorso - favoriti e altimetria. Comincia la Battaglia sui Pirenei! : Il Tour de France 2019, dopo una prima parte comunque avvincente e movimentata, entra finalmente nel vivo. Da oggi, giovedì 18 luglio, Cominciano i Pirenei con la dodicesima tappa Toulouse-Bagnères-de-Bigorre di 209,5 km. percorso Frazione lunga, per uomini di fondo. I primi 130 km sono facili, qualche saliscendi che verrà metabolizzato bene anche dai velocisti. Si farà sul serio poi con il Col de Peyresourde, 13,2 km al 7% di pendenza media: ...

Francia : morto Vincent Lambert - malato in stato vegetativo simbolo della Battaglia sul fine vita : Dopo la "cessazione del trattamento" sanitario e l'inizio di una "sedazione profonda e continua" questa mattina nell'ospedale di Reims è morto Vincent Lambert, il paziente tetraplegico da dieci anni in stato vegetativo e diventato simbolo del dibattito sul fine vita in Francia. Aveva 42 anni e una figlia nata poco prima dell'incidente che l'ha lasciato per dieci anni in coma.Continua a leggere

Tour de France – Nibali capitano della Bahrain Merida - ufficializzato il roster : “sarà una dura Battaglia” : Nibali pronto per il Tour de France 2019: ufficializzato il roster della Bahrain Merida per la Grande Boucle Mancano pochi giorni ormai alla prima tappa del Tour de France 2019, nonostante l’assenza di Froome e Dumoulin si prospetta un’edizione ricca di spettacolo. Occhi puntatissimi su Vincenzo Nibali, che alla Grande Boucle sarà capitano della Bahrain Merida. Reduce dal secondo posto al Giro d’Italia, lo Squalo dello ...