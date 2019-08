MTV Video Music Awards | Shawn Mendes hot e trionfa Taylor Swift

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Andrea Conti Occhi puntati sulla coppia della cerimoniae Camila Cabello, provocanti sul palco, ma il bacio non è arrivato. Miley Cyrus, fresca di divorzio da Liam Hemsworth, si è presentata con la fidanzata Kaitlynn Carter Le stelle dellaa internazionale si sono riunite ieri sera sopra lo stesso palco del Prudential Center di Newark (in New Jersey) per la cerimonia di premiazione della 36esima edizione degli MTV, gli Oscar deiali. Hannoto due donnee Ariana Grande.che ha appena pubblicato il nuovo album “Lover” a due anni di distanza da “Reputation”, si è portata a casa i premi più importanti:of the Year con “You Need To Calm Down” che ha vinto anche come Bestfor Good. Exploit di Billie Eilish come Miglior artista esordiente, Miglior montaggio per “Bad Guy” e Push Artist Of The ...

mtvitalia : TONIGHT IS THE NIGHT ???? Non perderti i #VMAs stanotte all'1 in diretta dagli Stati Uniti su MTV (Sky 130) e in stre… - team_world : Abbiamo ancora gli occhi a cuore ?? Shawn e Camila... e TANTISSIMI altri sul palco degli #MTVVMAs che puoi rivedere… - thatgrapejuice : MTV #VMAs 2019 Performances: Missy Elliott, Lizzo, Camila Cabello, & More -