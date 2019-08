LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 6-4 2-3 US Open 2019 in DIRETTA | break e controbreak ad

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Si salve: set durissimo. AD-40 Totalmente svogliato, soprattutto in recupero. 40-40attacca la rete ma il serve&volley non premia. 40-40si lascia scappare il rovescio. 30-40 CHE PECCATO! Scambio dominato e ben manovrato dama pallina nel corridoio: palla. 15-30 Risposta corta ene approfitta. 15-15 Diritto micidiale diche taglia il campo da fuori il rettangolo di gioco. 2-3 Servizio e diritto: game a zero. 30-0 Servizio forte e centrale. 2-2 In qualche modo,si salva al servizio. AD-40 Buon diritto ma lungo di poco da parte dell’elvetico. 40-40 Si caricacontinua a vivere il match in maniera passiva. 40-AD Scambio estenuante e pallama grande difesa diugualmente. 40-30 Buona risposta bloccata dall’azzurro. 30-30 ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 US Open 2019 in DIRETTA: lo svizzero vince la battaglia del tie-break! Doppio vantaggi… - zazoomnews : LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 5-4 US Open 2019 in DIRETTA: controbreak di Stan e match apertissimo! - #Sinner-Wawri… - zazoomnews : LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 5-4 US Open 2019 in DIRETTA: l’azzurro ottiene il controbreak e domina il set! - #Sinner-W… -