Governatrice di Hong Kong non si dimette | elimineremo violenza

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 27 agosto 2019) Nei prossimi giorni previste altre manifestazioni L'articolodinon siproviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Agenzia_Ansa : Hong Kong, la governatrice Lam non si dimette e rifiuta l'aiuto delle truppe cinesi - ilfogliettone : Hong Kong, governatrice non si dimette: elimineremo la violenza - - CorriereUmbria : Hong Kong, governatrice non si dimette: elimineremo la violenza - Corriere dell'Umbria -