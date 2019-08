Chi è più forte tra Messi e Ronaldo? A stabilirlo è l’algoritmo

Carne - un piatto per “ricChi” : in Italia costa sempre di più : Secondo i dati Eurostat la Carne in Italia costa il 20% in più della media Ue: il prezzo negli ultimi 5 anni è cresciuto di...

Che cosa Chiedere di più per 119 - 90 euro? Ecco Alcatel 3C 2019 in Italia : Alcatel 3C 2019, il nuovo entry level di TLC, sbarca, forse un po' a sorpresa, in Italia: disponibile da oggi al prezzo consigliato di 119,90 euro L'articolo Che cosa chiedere di più per 119,90 euro? Ecco Alcatel 3C 2019 in Italia proviene da TuttoAndroid.

MTV Video Music Awards 2019 - i look masChili più assurdi e spettacolari : Gli MTV Video Music Awards sono una delle cerimonie più attese dell'anno e che, durante ogni edizione, regalano performance memorabili: una serata interamente dedicata alla Musica pop e ai suoi artisti più di successo del momento e non solo, che rispetto alle premiazioni cinematografiche più patinate, come gli Oscar o i Golden Globe, ha sempre portato con sé lo spirito ribelle e fuori dalle righe del celebre canale ...

Sabrina Paravicini - il tumore e la chemio : «Meno capelli - ma ocChi più sorridenti» : Sabrina Paravicini Sabrina Paravicini Sabrina Paravicini Sabrina Paravicini Sabrina Paravicini Sabrina Paravicini Sabrina Paravicini è stata, tra gli altri ruoli, l’infermiera Jessica, la simpatica e «saggia» confidente di Lele Martini nelle prime stagioni di un Medico in famiglia. Poi, come ha raccontato lei stessa, ha messo da parte la carriera per dedicarsi a Nino, il suo unico figlio oggi 13enne. A Nino intorno ai due anni è stata ...

Sabrina Paravicini dopo la chemioterapia : “Meno capelli ma ocChi più sorridenti” : Sabrina Paravicini ha condiviso con i fan due foto che la ritraggono a un anno di distanza, prima e dopo essersi sottoposta alla chemioterapia per combattere la sua lotta contro il cancro al seno. L'attrice ha dichiarato che negli ultimi mesi sembra essere riuscita a elaborare il dolore per la morte del padre e della sorella. Ha imparato, inoltre, a desiderare di più.

Il Re leone non ha più ocChi per piangere : Nella vicenda de “Il Re leone” edizione 2019 non si troverà nulla di nuovo. A parte qualche dritta di Pumba ad hoc per i tempi nuovi (lombrichi “a Km. 0” e un empito anti-bullismo contro le iene), la potenza shakespeariana della storia resta intatta, quanto ben nota.La reale novità è l’incredibile perfezione del rendering animale che domina la scena, ma proprio questo culmine tecnico che ...

L’Aquila - operaio di 33 anni muore sChiacciato da una lastra. Più di 450 vittime nel 2019 : Alessandro Pacifici - un operaio di 33 anni figlio del titolare dell'omonima ditta edile di movimento terra - ha perso la vita in un cantiere: stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione della tragedia, l'uomo stava effettuando una saldatura di una pesante lastra utilizzata per il carico di mezzi di lavoro.Continua a leggere

Fatto in casa per voi : Chi è Benedetta Rossi - la cuoca più apprezzata dal web : Si chiama Benedetta Rossi ma i più la conosceranno semplicemente come Benedetta, la cuoca provetta del web che con la sua simpatia e semplicità è divenuta di Fatto una vera e propria star. Stiamo parlando della protagonista del programma tv in onda su Real Time e Food Network Fatto in casa per voi, uno dei più seguiti programmi di cucina di questi ultimi tempi.Benedetta Rossi ha colpito e colpisce ancora grazie ai suoi deliziosi piatti ...

Consumare regolarmente yogurt porta ad un risChio più basso di sviluppare tumori del colon-retto : Secondo i risultati di uno studio pubblicati sulla rivista medica Gut, gli uomini che consumano yogurt almeno due volte la settimana hanno il 19 per cento di probabilità in meno di sviluppare polipi intestinali e il 26 per cento di probabilità in meno di sviluppare proprio quei polipi che più facilmente si trasformano in tumori maligni. Per giungere a queste conclusioni i ricercatori della Washington University di St. Louis hanno esaminato ...

Mihajlovic più forte della leucemia : è sulla panChina del Bologna a Verona : Clamoroso colpo di scena in casa Bologna. Dopo quaranta giorni di ospedale per sottoporsi alle prime cure contro la leucemia, Sinisa Mihajlovic ha lasciato a sorpresa il reparto oncologico dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna e ha raggiunto Verona, dove stasera, come promesso ai suoi ragazzi, sarà in panchina per guidare la squadra nel suo debutto stagionale. Un'incredibile prova di forza, che ancora una volta dimostra la grande grinta e il ...

Chiara Nasti in ospedale : 'Sono stata molto male - spero non mi succeda più' : Gli ultimi giorni non sono stati per niente facili per la bella Chiara Nasti, ex protagonista dell'Isola dei famosi e uno dei volti più amati e apprezzati dal mondo social. La ragazza, infatti, ha rivelato sui suoi profili social di essere stata poco bene e di aver avuto bisogno di andare pronto soccorso, dove l'hanno sottoposta a tutte le dovute cure mediche che l'hanno fatta stare meglio. 'Sono stata molto male', ha diChiarato l'ex naufraga ...

Anne e BIll - moglie e marito : lui è malato e non la riconosce più - ma le Chiede di sposarlo : Anne Duncan ha risposato il marito affetto da demenza senile; l’uomo, che non la riconosceva più, due settimane fa le ha chiesto di diventare sua moglie.

Fiorentina - Commisso : “Vogliamo solo il meglio per Chiesa. Ieri i tifosi meritavano qualcosa in più” : “Federico Chiesa è un bravissimo ragazzo, noi vogliamo solo il meglio per lui perché so che ha cuore e giocherà forte per noi, e sarà importantissimo in questa stagione”. Lo ha detto il presidente e proprietario viola Rocco Commisso ospite negli studi della ‘Tgr-Toscana’. “Sono dispiaciuto perché il risultato finale è un po’ ingiusto -ha aggiunto Rocco Commisso tornando sulla sconfitta patita dalla ...