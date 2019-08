Calcio e Finanza | Juve peggior titolo a Piazza affari | colpa degli esuberi

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2019) Inizio settimana difficile per ilntus a, che ieri ha chiuso a -3,92% come iltra quelli compresi nel principale indice . Anche oggi non è andata meglio per i bianconeri che in un mercato intonato positivamente, cedono circa il 2% a quota 1,49 euro. Dal massimo relativo toccato lo scorso 16 giugno sull’onda delle indiscrezioni su un possibile arrivo di Pep Guardiola sulla panchina bianconera, le azioni della società presieduta da Andrea Agnelli hanno perso circa l’8%. Secondo quanto scrive, l’andamento negativo va letto con l’avvicinarsi della chiusura del mercato e i problemi di esubero dellache non complicano solo la compilazione delle liste, come aveva detto il tecnico Maurizio Sarri, ma soprattutto gravano enormemente sui bilanci della società. Il costo della rosa per la stagione 2019/20 sarebbe infatti ...

