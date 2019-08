A San Siro non verrà più suonata “Pazza Inter”

Inter - effetto Conte : il Lecce travolto a San Siro : I nerazzurri convincono, si vede già la mano del nuovo allenatore. Organizzazione e ferocia oltre a sprazzi di bel calcio. E Lukaku va subito a segno

Poker Inter : Lukaku gol - San Siro in delirio : San Siro ribolle e non per le temperature agostane ma per l'incontenibile entusiasmo scatenato dalla nuova Inter di Conte e Oriali che - forse - 'non sara' per tutti' ma sicuramente e' per molti: in oltre sessantamila hanno applaudito i nerazzurri che affondano la matricola leccese per 4-0 sospinti da un tifo indiavolato e gia' plasmati dal dogma del tecnico leccese. Antonio Conte ha acceso il sogno, quello di ridurre il divario tecnico dalla ...

Inter-Lecce 4-0 : Brozovic e Sensi - poi Lukaku fa esplodere San Siro - La classifica : Il croato, i due nuovi acquisti e Candreva lanciano Conte all’esordio in nerazzurro. Il gol del belga, nella ripresa, entusiasma i tifosi. Espulso Farias

L’Inter è un carro armato - quattro colpi per distruggere il Lecce : Lukaku fa subito esplodere San Siro : La formazione di Conte vince e convince all’esordio contro il Lecce, asfaltando i pugliesi con un sonoro 4-0 L’Inter c’è e si vede, i nerazzurri iniziano alla grande la nuova stagione asfaltando 4-0 il Lecce, annichilito da una formazione cinica e spietata come quella di Antonio Conte. Marco Alpozzi/LaPresse Una partita perfetta quella di Skriniar e compagni, attenti in difesa e furiosi in attacco, con un centrocampo che ...

Inter col botto - c'è già la mano di Conte : 4-0 al Lecce - Lukaku conquista San Siro : L'Inter di Antonio Conte comincia col botto. Anzi 4, come i gol con cui i nerazzurri in un San Siro pieno e festante travolgono il Lecce di Liverani. I neopromossi giocano con orgoglio e coraggio per un'ora, poi crollano sotto i colpi (dalla distanza) di Brozovic, Sensi, Lukaku (gran debutto per il

L’Inter di Conte 4-0 al Lecce. Lukaku a San Siro - coniugi Icardi perplessi : Quattro gol, uno annullato, un po’ di gioco, anche qualche patema. È la prima dell’Inter di Conte in campionato e a San Siro. Partita tutto sommato senza stria contro il buon Lecce di Liverani che se la gioca e ha pure chance di far gol. In rete, per il 3-0, anche il belga Lukaku che gioca con la maglia numero 9 che fu di Mauro Icardi. Questa sera i coniugi hanno dovuto assorbire anche la dichiarazione non proprio pacifica di Beppe ...

Inter-Lecce - in 65 mila a San Siro : al top dal 2010/11 : Inter Lecce spettatori – L’Inter si prepara all’esordio stagionale nel campionato di Serie A. I nerazzurri si troveranno di fronte al Lecce di Fabio Liverani, per una sfida che chiuderà la prima giornata. Per l’occasione, San Siro sarà vestito a festa: previsti 65 mila spettatori per la prima ufficiale di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, […] L'articolo Inter-Lecce, in 65 mila a San Siro: al top dal 2010/11 è stato realizzato ...

Mauro Icardi - parla la moglie-agente Wanda : “Per me resterà all’Inter”. Conte si prepara all’esordio a San Siro contro il Lecce : “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter“. Parola di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino. L’Inter prepara il suo esordio in campionato contro il Lecce, con Antonio Conte al debutto a San Siro sulla panchina nerazzurra. Icardi non è convocato, ma nel frattempo alla fine del calciomercato manca appena una settimana e le possibilità che l’ex numero 9 (ha scelto la 7, dopo che la sua maglia è finita sulle ...

Convocati Lecce - gli uomini scelti da Liverani per l’esordio a San Siro : Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha convocato 24 giocatori per la gara di Milano contro l’Inter in programma domani sera nel posticipo della prima giornata del campionato di serie A. Questa la lista dei Convocati, in ordine di numerazione di maglia: 2 Riccardi, 3 Vera, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 6 Benzar, 7 Haye, 8 Mancosu, 9 Lapadula, 10 Falco, 11 Shakhov, 13 Rossettini, 17 Farias, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 21 Gabriel, 22 ...

Febbre Inter - subito in 60mila a San Siro : Inter Lecce spettatori – L’Inter si prepara all’esordio in campionato, quando affronterà il Lecce a San Siro per la prima giornata della Serie A 2019/2020. L’appuntamento – scrive “La Gazzetta dello Sport” – porterà allo stadio il pubblico delle grandi occasioni. Sono infatti 60mila gli spettatori attesi al “Giuseppe Meazza”, e con l’apertura del terzo […] L'articolo Febbre Inter, subito in 60mila a San Siro è stato realizzato da ...

