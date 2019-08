Vladimir Luxuria scambiata per un over 65 in Canada

Temptation Island Vip - anche Vladimir Luxuria contro Damiano Er Faina : "Coerenza zero. Vuole sguazzare nella tv che critica" : Non è una novità: la notizia della partecipazione di Damiano Coccia, meglio conosciuto come Er Faina, alla seconda edizione di Temptation Island Vip, sta facendo discutere e anche il diretto interessato ha già replicato con sarcasmo alle critiche ricevute in questi giorni.anche Vladimir Luxuria, attraverso Twitter, ha dichiarato di ritenere sbagliata, la decisione della redazione del programma prodotto da Maria De Filippi di dare ...

Vladimir Luxuria su Er Faina a Temptation : 'Sguazza nella Tv che critica - coerenza zero' : Dopo Francesco Chiofalo, Taylor Mega e Tina Cipollari, un altro noto personaggio ha usato i social network per manifestare il suo dissenso, sulla scelta della redazione di Temptation Island Vip di arruolare nel cast Damiano Er Faina. L'ex parlamentare Vladimir Luxuria, su Twitter, ha pubblicato un messaggio polemico sull'imminente debutto dello youtuber in televisione: anche l'opinionista ha accusato il ragazzo di essere un incoerente. Luxuria ...

Vladimir Luxuria/ 'Sono transgender da più punti di vista - dalla politica ai reality' : Vladimir Luxuria in replica al Maurizio Costanzo Show. 'Sono ben consapevole di essere nato maschio, di sesso maschile, all'anagrafe. Mi sento una donna transgender, non una donna'

Vladimir Luxuria - felice in bikini per la prima volta - parla del suo passato trasgressivo : Vladimir Luxuria è sicuramente una delle figure di riferimento più importanti per la comunità LGBTQ+ italiana, oltre che tra le più amate. É lei che ha portato il Gay Pride in Italia (assieme a Imma Battaglia) nel 1994, a Roma, e da allora ha sempre combattuto, in tv e fuori, per i diritti di gay, lesbiche, bisex, transessuali e tutti coloro che si identificano nella comunità rainbow, fieramente rappresentata da una bandiera a strisce di colori, ...

Vladimir Luxuria sono orgogliosa per quello che sono : Vladimir Luxuria posa in bikini per il settimanale “Chi” e dice: “Ho 54 anni e guarda qua! Credo di dover essere orgogliosa di quello che sono. E di quello che sono diventata”. “Non ho un fidanzato. Ma ho le mie esigenze di cinquantinager. Ho amici. Che poi io sono ancora dell’idea di fare l’amore così, senza troppi fronzoli e invece incontro spesso persone che per questioni di fantasia alla fine devo allontanare”. “C’è stato un periodo ...

Vladimir Luxuria single felice : “Nessun tecnico Mediaset nella mia vita. Semmai uomini con gusti particolari : la storia con “il sadomaso” per esempio…” : Nessun tecnico Mediaset all’orizzonte. Vladimir Luxuria smentisce sul settimanale Chi – dove posa in bikini a 54 anni – di aver vissuto una torbida relazione di sesso e amore, dietro le quinte degli studi di Cologno Monzese. “Ogni tanto ci sono delle persone che io ringrazio perché si prendono a cuore la mia situazione, ma non c’è nessun tecnico, ma neanche della Rai e neanche di La7”, spiega ironicamente Vladimir. Quindi molto ...