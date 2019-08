MotoGP | Test Misano 2019 | programma | orari e tv

MotoGP - Mondiale 2019 : con il titolo già nelle mani di Marquez - le ultime 7 gare saranno un test verso il futuro : Messo in archivio il Gran Premio di Gran Bretagna 2019, il Mondiale MotoGP si prende due settimane di pausa e prepara armi e bagagli in vista della tappa di Misano di metà settembre. Il campionato ha scritto 12 pagine della propria storia, ne rimangono 7, compreso il poker di appuntamenti dall’altra parte del mondo e, con il titolo già ampiamente nelle tasche di Marc Marquez cosa dobbiamo aspettarci da questo finale di annata? Il campione ...

MotoGP 2020 - annunciate le date dei test per la prossima stagione : confermato Jerez a novembre - Malesia e Qatar in febbraio : Mentre a Silverstone sta per cominciare la qualifica per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019, la Dorna ha ufficializzato le date dei test in vista della stagione della MotoGP 2020. Come era già stato annunciato in precedenza, analogamente a quanto accaduto lo scorso anno, formazioni e piloti saranno impegnati subito dopo la conclusione del Motomondiale 2019 sulla pista spagnola di Jerez per due giornate di test dal 25 al 26 novembre. Nessuna ...

MotoGP – Annunciate le date ufficiali dei test pre stagionali 2020 : Sono state Annunciate oggi le date ufficiali dei test pre stagionali 2020 della MotoGp Mentre i piloti sono impegnati a Silverstone per il Gp della Gran Bretagna, i piani alti del Motomondiale hanno annunciato le date ufficiale dei test pre stagionali del 2020. Al termine della stagione 2019 si terrà un test di due giorni al Circuito de Jerez-Angel Nieto, il 25 e 26 novembre. Successivamente i piloti torneranno in pista per la prova di ...

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - tolto il giro buono a Valentino Rossi. Marquez in testa - Dovizioso 4° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani con le qualifiche del GP di Gran Bretagna. 16.00 CLASSIFICA DEI TEMPI FP2 (TOP TEN): POS # RIDER GAP 1 93 M. Marquez 1:59.476 2 12 M. VIÑALES +0.289 3 35 C. CRUTCHLOW +0.517 4 4 A. Dovizioso +0.634 5 21 F. MORBIDELLI +0.707 6 88 M. OLIVEIRA +0.884 7 43 J. ...

VIDEO MotoGP 2019 - GP Gran Bretagna 2019 : prove libere 1 - highlights e classifica tempi. Quartararo in testa - Rossi 7° : Questa mattina si sono disputate le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Silverstone. Fabio Quartararo ha stampato il miglior tempo, unico a scendere sotto il muro dei due minuti e riuscendo così a precedere Marc Marquez di oltre mezzo decimo. Alle spalle dei due si è piazzato Maverick Vinales, mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi sono sesto e settimo alle spalle di Franco ...

MotoGP – Zarco sincero dopo la rottura con KTM : “futuro? Potrei essere un pilota test - ma solo per…” : Zarco ed il suo futuro dopo la decisione di dire addio alla KTM: le parole a Silverstone del pilota francese Weekend di gara interessantissimo a Silverstone: i piloti della MotoGp non vedono l’ora di tornare in pista sul circuito britannico dopo la cancellazione dello scorso anno ed i lavori di riasfaltatura. Quello della Gran Bretagna è un weekend di gara importantissimo anche per il ritorno in pista di Jorge Lorenzo dopo il lungo ...

MotoGP : Aprilia chiude al comando i test al KymiRing - Pirro è 3° con la Ducati : Dopo due giornate molto importanti di prove si sono conclusi i test della MotoGP sul tracciato KymiRing, prossimo ad ospitare il nuovo Gran Premio della Finlandia a partire dal 2020. Ieri i collaudatori dei team ufficiali della classe regina hanno potuto spingere con maggiore sicurezza grazie all’asfalto asciutto, anche se la giornata si è conclusa anzitempo proprio per l’arrivo della pioggia. Sull’asciutto il miglior tempo ...

MotoGP : Daniel Pedrosa non ha intenzione di sostituire Zarco in KTM nel 2020 e continuerà nel ruolo di Test Rider : La fine del rapporto tra Johann Zarco e la KTM ha di fatto liberato un posto vacante nel team ufficiale austriaco in vista del 2020 e tra i possibili sostituti si è pensato subito a Daniel Pedrosa, attuale Test Rider KTM. Lo spagnolo svolge il ruolo di collaudatore per il costruttore austriaco ma sembra non essere intenzionato a tornare in MotoGP a tempo pieno dopo aver annunciato il ritiro dalle corse alla fine della scorsa stagione. Il tre ...

MotoGP – Dani Pedrosa si chiama fuori : “non sarò il sostituto di Zarco in KTM - voglio continuare a fare il tester” : Dani Pedrosa non sarà il sostituto di Johann Zarco in KTM: il pilota spagnolo vuole continuare a fare solo da tester per la scuderia austriaca La notizia della separazione fra Johann Zarco e la KTM ha sorpreso un po’ tutti. Il francese, dopo i buoni risultati ottenuti in passato con la Tech 3, non sembra riusire a ripetersi dopo il cambio di scuderia. Il team austriaco deve trovare un sostituto per la prossima stagione e, fra i vari ...

MotoGP - GP Austria 2019 : risultati e classifica prove libere 2. Marquez in testa - Dovizioso nono - Valentino Rossi 11° : Marc Marquez ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa allo Spielberg. Lo spagnolo ha stampato un rilevante 1:23.916 precedendo Maverick Vinales di 66 millesimi e Nakagami di 0.155. Andrea Dovizioso, primo in mattinata, è caduto nel finale e non è dunque riuscito a completare un giro veloce concludendo in nona posizione a mezzo secondo alle spalle di Danilo Petrucci e Cal ...

VIDEO MotoGP - Massimo Meregalli : “Test positivi per il motore - a Misano avremo un’evoluzione” : Massimo Meregalli, team manager della Yamaha, ha parlato al termine delle prove libere 1 del GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Spielberg. Si è soffermato in particolar modo sui Test andati in scena lunedì scorso a Brno dove Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno provato il motore per il 2020: “I Test sono stati positivi perché abbiamo potuto lavorare sulla moto nuova e su quella di ...

MotoGP in Austria - Rossi test Brno positivo - ora servono belle gare : Rossi test Brno positivo. Dopo la pausa estiva e il GP della Repubblica Ceca, la Motogp sbarca questo weekend in Austria. .

MotoGP - Valentino Rossi : “Test a Brno positivo - ho trovato cose interessanti : le proveremo nel GP d’Austria” : Valentino Rossi è reduce dall’intenso weekend di Brno, prima ha concluso il GP di Repubblica Ceca al sesto posto e poi si è concentrato nei Test MotoGP che sono andati in scena nella giornata di lunedì. Il Dottore ha provato il motore per la pRossima stagione, un nuovo propulsore che dovrebbe permettere al 40enne di essere più competitivo in sella alla Yamaha visto che nelle ultime due annate ha faticato a esprimersi ai massimi livelli. Il ...

MotoGP : contusione polmonare per Joan Mir dopo la caduta nei test a Brno. Da valutare la presenza in Austria : Un brutto colpo quello preso da Joan Mir nel corso dei test a Brno (Repubblica Ceca) di MotoGP, che si sono tenuti ieri sul tracciato ceco. Il pilota spagnolo della Suzuki ha perso il controllo della proprio moto ed è caduto in curva-1, quando mancavano circa 45′ al termine della sessione. Portato in ospedale, gli esami effettuati hanno evidenziato una contusione polmonare che, quindi, potrebbe costringerlo a saltare il prossimo round in ...