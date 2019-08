LIVE Fognini-Opelka | US Open 2019 in DIRETTA | 3-6 4-6 7-6 6 1-3 | c’è il break

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 4-6 5-6 - l’americano andrà a servire per il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Servizio e dritto potentissimi di Opelka e l’americano conferma il vantaggio 2-3 Altro errore non forzato di Fognini e stavolta si ribalta la situazione: Opelka guida con un mini break di vantaggio nel tie-break del terzo set 2-2 Con il dritto sbaglia Fognini, un colpo non certo impossibile. Mini break che sfuma 2-1 Fognini!!! Grande accelerazione con il dritto lungolinea e mini ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 4-6 5-4 - Fognini ottiene il controbreak nel terzo set : 0-15 Doppio fallo di Fognini che non inizia bene questo undicesimo game del terzo set 5-5 nel terzo set: corto il pallonetto di Fognini e il ligure al servizio 40-30 Dritto sbagliato malamente da Fognini che dà modo a Opelka di recuperare e di avere una palla del 5-5 nel terzo set 30-30 Servizio vincente centrale di Opelka, che trova conforto con la prima in battuta 15-30 Regalo di Fognini, ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 4-6 3-4 - Fognini resta in scia : 15-15 Esce stavolta il rovescio incrociato di Fognini in risposta 0-15 Grande passante di rovescio di Fognini sull'attacco di Opelka Tiene il servizio Fognini, con Opelka che sparacchia il rovescio out. L'americano però guida il terzo set 4-3 (break) e andrà a servire 40-15 Rovescio lungolinea di Opelka sul nastro e due palle del 3-4 per Fognini in questo terzo set 30-15 In ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 4-6 2-3 - l'americano guida anche nel terzo set! : 15-0 17° ace di Opelka e altro servizio vincente centrale Fognini tiene il servizio ma Opelka potrà andare ancora una volta a servire per mantenere il break di vantaggio nel terzo set (3-2). 40-30 Lungo il dritto di Opelka e palla del 2-3 per Fognini nel terzo set 30-30 Lungo il dritto lungolinea di Fognini che continua a sbagliare 30-15 Grande rovescio in contropiede di Opelka che sul ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 4-6 - l'americano avanti di due set - Fognini in grave difficoltà : 40-0 Altro servizio vincente di Opelka e risposta di dritto che non funziona all'azzurro 30-0 Ace n.12 per Opelka e Fognini fermo 15-0 Altro errore senza senso di Fognini che si libera dello scambio NOOO!!! Altro errore sciocco di Fognini nello scambio e break in apertura per Opelka in questo terzo set. Partia sempre più in salita per il ligure, sotto di due parziali. Lo statunitense ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 4-5 - l'americano servirà per chiudere il secondo set : 40-40 Dritto potentissimo di Opelka a uscire e Fognini non riesce ad assecondare la potenza del colpo dell'americano 30-40 Out il rovescio incrociato di Opelka e palla break per Fognini! 30-30 Sbaglia il rovescio incrociato Fognini che scaglia la racchetta in terra per rabbia 15-30 Serve&volley per Opelka che esegue molto bene questo schema. Niente da fare per Fognini 0-30 Rovescio ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 3-4 - americano avanti di un break e Fognini in difficoltà : 15-0 Ottima accelerazione di dritto incrociata di Fognini che strappa gli applausi al pubblico del campo 17 5-3 per Opelka nel secondo set, altro servizio molto penetrante e dritto risolutivo. L'azzurro servirà per rimanere nel parziale 40-0 Preso letteralmente a pallate Fognini da Opelka, il ligure sempre troppo distante dalla riga di fondo. Tre palle del 5-3 nel secondo set per ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 2-3 - americano avanti di un break e Fognini in difficoltà : E altro errore di Fognini e il ligure perde il servizio a zero. Momento davvero complicato per il n.1 azzurro in grande difficoltà. 3-2 per Opelka nel secondo set e in vantaggio di un break 0-40 Tre palle break per Opelka, bruttissima palla break di Fognini e comoda chiusura dell'americano 0-30 Doppio fallo di Fognini che fatica a trovare l'impatto giusto con la palla 0-15 Rovescio ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 1-0 - Fognini annulla tre palle break in apertura : 40-15 Opelka sbaglia con il rovescio lungolinea e regala un punto a Fognini 40-0 Due ace consecutivi di Opelka e tre palle dell'1-1 nel secondo set 15-0 Opelka inizia con un servizio potentissimo e per Fognini nulla da fare Due ottimi servizi a uscire di Fognini e rimontando dallo 0-40 conquista il primo game del secondo set: 1-0 per l'azzurro e Opelka a servire 40-40 Out la ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 per l'americano - Fognini troppo falloso : Arriva in ritardo Fognini su questa palla e Opelka si aggiudica il primo set sul 6-3. L'azzurro non inizia bene il confronto 40-30 Scambia bene da dietro Fognini e con il dritto guida lo scambio e Opelka è costretto a tirar fuori un colpo difficile che finisce in rete 40-15 Ace ancora di Opelka e due set point per l'americano 30-15 Stecca con il dritto Fognini e regalo del ligure ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : 2-5 nel primo set - americano avanti di un break : Arriva l'ace n.4 per Opelka e americano avanti 5-2 nel primo set. Fognini servirà per rimanere nel parziale 40-15 Altro errore banale di Fognini: dritto incrociato a rete, tentando il vincente da troppo lontano 30-15 Servizio e dritto lungolinea di Opelka e poco da fare per Fognini 15-15 Seconda poderosa di Opelka e Fognini con il rovescio non controlla 0-15 Lungo il rovescio incrociato ...