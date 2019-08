Fonte : romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Mancano poche ore alla scadenza del termine fissato da Mattarella ai partiti per esprimere una eventuale nuova maggioranza parlamentare che eviti le elezioni, ma la confusione regna sovrana. La fragilità estrema del Partito Democratico, il suo essere vittima di un correntismo di maniera (e di sostanza) che soltanto un partito pesante come la DC di una volta si poteva permettere, rischia di avvantaggiare esclusivamente Salvini. E’ chiaro che i grillini non vogliono andare al voto e sarebbero anche pronti alla inversione “ad U” e contromano pur di evitare le elezioni. Dal loro punto di vista sarebbe un successo ricondurre l’ex alleato leghista nelle stalle del governo, magari ponendo come condizione che l’uomo in bermuda resti fuori dalla lista dei ministri. Il PD, invece, ha soltanto da perdere da una improponibile crasi con i grillini: davvero, il governismo di certi esponenti del ...

romadailynews : L’amaro calice di Zingaretti: Mancano poche ore alla scadenza del termine fissato da… - Giuseppe_Lanzi : @OGiannino L’amaro calice - PippoRusso63 : @ANNAQuercia @EXnotiziedalM5S @PaolaTavernaM5S Ma quale calice amaro vi stanno ingoiando è voi state a guardare . R… -