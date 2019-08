Il nowcasting di MeteoWeb | diversi temporali | ecco le aree più colpite

Il nowcasting di MeteoWeb : temporali in diverse zone d’Italia - diversi nubifragi e grandine [MAPPE e DATI LIVE] : Rimane sempre molto attiva la circolazione instabile presente sul Mediterraneo centrale, con fulcro in queste ore sul medio-alto Tirreno e la Sardegna. I nuclei temporaleschi, innescati dall’ascensione verticale di correnti umide e instabili provenienti mediamente dai settori occidentali o meridionali, sono stati molto attivi soprattutto sui rilievi centro-orientali della Sicilia, tra le province di Caltanissetta ed Enna, poi su quelli ...

Maltempo - violenti temporali pomeridiani : la Sicilia è la Regione più colpita - il nowcasting di MeteoWeb : Si è fatta più accesa l’instabili in queste ore pomeridiane, come d’altronde era ovvio a causa di più energia in gioco in presenza delle ore più calde. Tanti focolai temporaleschi in azione, ma vediamo quelli più insidiosi e le aree più coinvolte. Partiamo dalla Sicilia dove sin dal primo pomeriggio si sono sviluppati cumulonembi a sviluppo verticale importantei con i primi temporali sul Siracusano, aree interne del Ragusano, poi ...

Il nowcasting di MeteoWeb : accesi temporali in Appennino e Sardegna. Le aree più colpite in queste ore : Una goccia di aria fredda semi-stazionaria alle medie quote è attiva tra il Golfo del Leone, la Corsica e la Sardegna. Essa ha dato vita o moto vorticoso che ha buona corrispondenza fino alle quote basse e che agevola azioni verticali di una certa importanza soprattutto sull’isola e poi sulle aree appenniniche centro-settentrionali, dove l’aspetto orografico li incentiva ulteriormente. Le aree più colpite dai fenomeni temporaleschi ...

Il nowcasting di MeteoWeb : violenti temporali sul Piemonte - maltempo in alta Lombardia in serata [DETTAGLI E MAPPE] : Dopo i rovesci e temporali di ieri e anche della notte trascorsa su diverse aree alpine pre-alpine e di pianura del Nord, la giornata odierna è trascorsa con una fenomenologia più blanda ed essenzialmente limitata agli estremi settori alpini di confine. Ma, com’era anche nelle previsioni, è tornata ad accendersi l’instabilità in queste ore pomeridiane. L’area interessata è ancora circoscritta, essenzialmente al Piemonte ...

Il nowcasting di MeteoWeb : un temporale lascia il Friuli - forte pioggia nel Torinese e verso l’alto Piemonte : Attività temporalesca abbastanza accesa, quest’oggi, su Alpi, Prealpi medie e alte pianure occidentali soprattutto Piemontesi, localmente della Lombardia. Questi settori, infatti, sono sotto il tiro di correnti più instabili sudoccidentali provenienti dalla Francia, Provenza, responsabili di diverse celle temporalesche alcune anche a imponente sviluppo verticale. Un temporaneo ha lasciato l’alto Friuli, ma in queste ore e in quelle ...

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : temporali sparsi in Appennino - localmente forti [MAPPA e DETTAGLI] : Si sta concretizzando l’annunciata instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica. Essa non si manifesta particolarmente estesa, magari i fenomeni sono a carattere irregolare, tuttavia localmente temporali anche di forte intensità. Abbiamo focalizzato le aree a maggior rischio temporali localmente forti o violenti. Esse riguardano essenzialmente alcune aree interne dello Spezzino, nel Levante ligure, alcuni settori appenninici tra ...

Il nowcasting di MeteoWeb - allerta per Piemonte e Lombardia : forti temporali - grandine - nubifragi [LIVE] : Pomeriggio perturbato su diverse aree Piemontesi con raffica di impulsi dal Sud della Francia, tutti fortemente instabili. Dapprima temporali su Torinese, anche forti con nubifragi, verso Astigiano, Nord Alessandrino, Novarese, in evoluzoune verso Nord. Una squall line ( oblunga linea temporalesca) con cumulonembi a svilupo verticale possente è in azione in queste ore tra Centro Sud, ma anche Nord/Nordest Piemote e Centro Nord Lombardia. I ...

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : forte temporale verso Torino - rovesci diffusi al Nord : Flusso perturbato in azione sulle nostre regioni settentrionali già dalla mattinata, con rovesci e temporali piuttosto diffusi. Nubi e fenomeni, tuttavia, più ricorrenti sulle pianure centro orientali, specie tra Emilia Romagna e Veneto, localmente su Sudest Lombardia, su Centro Nord Toscana e sui settori Alpini e Prealpini. Particolarmente accesa l’instabilità, in questa fase di metà pomeriggio, sul Torinese, specie centro ...

Meteo - il nowcasting di MeteoWeb : sole e tanto caldo - fino a 38/39°C. Qualche rovescio su Alpi e Prealpi [MAPPE] : Sabato di caldo intenso e assolato su gran parte del Paese. Una certa attività cumuliforme ha interessato e sta interessando ancora le aree Alpine e preAlpine, con nubi irregolari, locali addensamenti e Qualche rovescio sparso qua e là magari anche Qualche isolato temporale, ma fenomeni di poca consistenza. Nubi cumuliformi un po’ più sviluppate in verticale, hanno interessato anche i rilievi del Potentino con Qualche isolato acquazzone, ...

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : nubi irregolari e qualche breve rovescio sui rilievi - ma localizzato : Giornata piuttosto tranquilla, quella odierna, su tutto il Paese. Non si sono registrati, né sono in atto, fenomeni particolarmente significativi. C’è stata una certa attività cumuliforme pomeridiana in prossimità un po’ di tutti rilievi più importanti e nubi irregolari sono ancora presenti, ma i fenomeni associati sono stati e sono davvero scarsi. Stato del cielo e fenomeni qualche addensamento più acceso, come visibile ...

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : violenti temporali su parte del Friuli - locali in Appennino [MAPPE] : Come preventivato nelle nostre previsioni mattutine per questo pomeriggio, i settori friulani centro-orientali, in particolare i settori a Nord/Nordest di Udine, stanno vivendo la fase temporalesca più accesa. Da quasi due ore, in particolare, nubi cumuliformi ad elevato sviluppo verticale, si sono sviluppate sull’area tra Gemona del Friuli, Buja, Tarcento, Tricesimo, Nimis, dando luogo a fenomeni violenti sotto forma di temporali forti, ...

Meteo - il nowcasting di MeteoWeb : temporali irregolari in atto sull’Appennino centrale e al Nord\Est [LIVE] : Addensamenti con rovesci e temporali stanno riguardando, nella giornata odierna, anche parte dei settori centrali. Si tratta essenzialmente delle aree appenniniche tra Emilia-Romagna, Toscana, qualcuno sconfinate anche sul Nord Marche, area San Marino e verso il Nord della Lazio. Fenomeni abbastanza localizzati, tuttavia presenti qua e là e, nelle ultime due ore, più intensi tra il Nordest della Toscana e l’Appennino Bolognese, Romagnolo ...

Meteo LIVE - nowcasting di Meteoweb : forti temporali in atto tra Lombardia e Veneto. Evoluzione con MAPPE : Insiste una certa attività temporalesca anche in queste ore serali su diversi settori del Nord. L’instabilità più accesa è accorsa nell’ultima ora tra Est Milanese, Sud Bergamasco e soprattutto Bresciano. temporali violenti, in particolare, tra Rivolta d’Adda, Pandino, Bagnolo Cremasco,Ripalta Cremasca, Crema, Offanengo, con colpi di vento intensi e anche nubifragi. Il nucleo intenso si sta spostando verso Est prendendo in ...

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : violenti temporali in Lombardia - attenzione in serata. Allarme grandine [MAPPA] : Ancora un pomeriggio temporalesco, con fenomeni spesso anche di forte intensità che nelle ultime ore hanno imperversato, dal Biellese, Novarese, nel Nord Piemonte, verso l’alta Lombardia, Varesotto, Comasco, anche Milanese. Fenomeni particolarmente intensi nelle ultime due ore su area Busto Arsizio poi anche al Nord di Milano, con locali nubifragi e colpi di vento intensi. Al momento, un fenomeno intenso lo registriamo tra Milano Sud e ...