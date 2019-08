Il bilancio dell' estate di Vittoria secondo Idea Liberale

Savona (Consob) : “Draghi fece il qe troppo tardi. Ora riprogrammare il bilancio dello Stato - stop a sanità gratis per chi può pagare” : Critiche a Mario Draghi perché “fece il Quantitative easing nel 2012, quattro anni dopo lo scoppio della crisi, quando molte imprese italiane erano già saltate”. Anche se il qe è partito in realtà nel marzo 2015. Nuovi attacchi ai parametri europei perché “rimanendo nell’alveo dei coefficienti di Maastricht non usciamo fuori, potremmo respirare per alcuni mesi ma non risolviamo”. Ma non solo: Paolo Savona, ...

Piogge monsoniche - disastrosa frana in Myanmar : il bilancio della frana sale a 65 morti : Almeno 65 persone hanno perso la vita a causa di una frana provocata dalle Piogge monsoniche in Myanmar: il bilancio delle vittime è stato aggiornato dalle Nazioni Unite in una nota emessa nelle scorse ore. Il 9 agosto uno smottamento sul fianco del monte Ma-Lat ha letteralmente investito una zona abitata, travolgendo residenti e veicoli a Paung. Quest’anno il Myanmar è stato particolarmente colpito dalla stagione monsonica. L'articolo ...

F1 - Mondiale 2019 : il primo bilancio della gestione Binotto è fallimentare. 45 punti in meno rispetto allo stesso periodo del 2018 - Mercedes lontanissima : La stagione 2019 della Formula 1 si sta godendo il meritato riposo delle brevi vacanze estive che porteranno team e piloti a ripartire carichi e magari anche un po’ più abbronzati tra tre settimane, quando sarà il momento del GP del Belgio sull’iconico tracciato di Spa Francorchamps. La pausa d’agosto è sempre un ottimo momento per tirare qualche bilancio e in casa Ferrari non si può certo ritenersi soddisfatti ...

Inondazioni e frane in India : il bilancio delle vittime sale a 190 : Le autorità Indiane hanno reso noto che, a seguito della nuova ondata di piogge monsoniche, il bilancio delle vittime di frane e alluvioni è salito a 190. Oltre 1,4 milioni di persone sono state colpite dalla scorsa settimana dalle violente piogge che hanno investito soprattutto Kerala, Karnataka, Gujarat e Maharashtra. Lo scorso mese decine di persone sono morte in tutto il Paese a causa delle Inondazioni, che avevano causato gravi danni ...

Tifone Lekima : si aggrava il bilancio delle vittime in Cina - 44 morti e 16 dispersi : In Cina continua ad aggravarsi il bilancio del Tifone Lekima, che ha colpito la regione di Shanghai da dove sono state evacuate un milione di persone. Le autorità hanno reso noto che le vittime sono al momento 44 e i dispersi 16. Il Tifone ha effettuato il landfall per la seconda volta abbattendosi sulla provincia di Qingdao, dove ha provocato 5 vittime che si aggiungono alle 39 della provincia di Zhejiang. Lekima ha colpito anche Taiwan, dove ...

Tifone Lekima : sempre più grave il bilancio delle vittime - inondato il villaggio di Yantan : E’ sempre più grave il bilancio delle vittime del passaggio sulla Cina sudorientale del Tifone Lekima: al momento si registrano almeno 32 morti e 16 dispersi. La maggior parte delle vittime si conta nella contea di Yongia, provincia di Zhejiang, dove precipitazioni torrenziali hanno causato una frana che ha bloccato il decorso di un fiume, creando una sorta di diga: la barriera non ha retto alla pressione dell’acqua e si è ...

Piogge monsoniche in Myanmar : frana killer investe villaggio - si aggrava il bilancio delle vittime [GALLERY] : Si è aggravato il bilancio della frana che ha investito il villaggio di Ye Pyar Kone, nello Stato orientale di Mon, in Myanmar: almeno 48 persone sono morte e decine sono rimaste ferite. I soccorritori sono al lavoro per cercare sopravvissuti. La massa di fango, causata dalle Piogge monsoniche, ha distrutto 16 case e un monastero e si teme che il bilancio possa essere molto più pesante, a causa dell’alto numero di persone ...

La legge di bilancio e l’aumento dell’IVA : Le cose da sapere sulla questione che più di ogni altra condizionerà l'andamento della crisi di governo

Pensioni anticipate e Legge di bilancio 2020 : dubbi sulla proroga dell'APE sociale : L'APE sociale resta una delle misure che negli ultimi anni ha aiutato molti lavoratori in stato di disagio ad accedere alla pensione al di là dei requisiti di Legge previsti in via ordinaria per l'uscita di vecchiaia o per l'assegno di anzianità sulla base della Riforma Fornero. L'opzione consente infatti di ottenere la quiescenza a partire dai 63 anni di età e con almeno 30 - 36 anni di contribuzione, a seconda della peculiare tutela ...

Frana nel sudovest della Cina : il bilancio delle vittime sale a 38 : Il bilancio della Frana che ha investito martedì scorso un villaggio nella provincia sud-occidentale cinese di Guizhou è salito a 38 vittime e 13 dispersi: lo hanno reso noto le autorità locali. Il 23 luglio la Frana ha seppellito almeno 21 case nella contea di Shuicheng, della città di Liupanshui. Circa 40 persone sono state tratte in salvo, e proseguono le operazioni delle squadre di soccorso per ricerca dei dispersi. L'articolo Frana nel ...

Frana nel sudovest della Cina : il bilancio delle vittime sale a 36 : Si è aggravato il bilancio di una Frana che martedì scorso ha colpito la contea cinese di Shuicheng, nella provincia di Guizhou: una valanga di fango innescata da forti piogge ha travolto oltre 20 abitazioni, vi sarebbero almeno 36 morti e 15 dispersi. Tra le vittime anche due donne e un bebè. Finora sono state tratte in salvo 40 persone e le squadre di soccorso sono ancora al lavoro alla ricerca di eventuali sopravvissuti. L'articolo Frana nel ...

Isola d'Elba - il bilancio si aggrava : tre morti per l'esplosione della palazzina : E' morto all'ospedale Cisanello, a Pisa, dove era stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso per le gravissime ustioni su...

Isola d'Elba - si aggrava bilancio dell'esplosione : due i morti : Si aggrava il bilancio dell'esplosione della palazzina avvenuta all'alba a Portoferraio, all'Isola d'Elba. Due morti.