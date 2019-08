Forse è stato commesso il primo crimine dallo Spazio

In Sardegna è caccia al caimano Jack : “Non riusciamo a trovarlo. Forse c’è stato un furto” : In Sardegna continua la caccia al caimano Jack, il rettile scomparso ormai da due giorni dal circo Martin installato a Orosei, in località Sos Alinos. Nonostante le ricerche incessanti, del coccodrillo non c'è traccia. I carabinieri della Compagnia di Siniscola non demordono, ma dopo 48 ore l'impresa, portata avanti con la collaborazione degli esperti forestali dell'Arma del Centro Anticrimine, diventa sempre più ardua. Anche i pescatori ...

Il prefetto di Torino : «Decisione Juve era anticostituzionale - Forse è stato l’errore di un dirigente» : Il prefetto di Torino Claudio Palomba – napoletano di Fuorigrottta, che ha giocato nelle giovanili del Napoli – rilascia al Mattino un’intervista sulla vicenda biglietti di Juventus-Napoli. Sul divieto ai nati in Campania, divieto poi rimosso dal club bianconero. «Quando ho letto di queste limitazioni dei biglietti sono saltato sulla sedia. Non avrei mai avallato una cosa del genere. Al di là del fatto che io sia un ...

Carabiniere ucciso - impronte dove era stato nascosto il coltello : Forse sono di Hjorth. Fra i reperti non ci sono le manette di Cerciello : Gabriel Natale-Hjorth potrebbe aver aiutato il suo amico Finnegan Lee Elder a nascondere l’arma del delitto nel controsoffitto della stanza 109 dell’hotel Le Meridien Visconti, dove alloggiavano. E potrebbe essere stato a conoscenza già da prima della presenza del coltello “da marines” con lama da 18 centimetri che il connazionale aveva portato con sé all’incontro con i carabinieri. È il sospetto dei carabinieri del ...

Miti e scienza - Forse quel che c’è stato prima della tecnologia non è tutto da buttare : Ne sappiamo davvero di più degli antichi sui misteri della vita e della morte? Se lo chiedete a un qualsiasi occidentale probabilmente vi risponderà che “sì, la scienza ci ha rivelato segreti che prima non potevamo conoscere, e che tutto quello che è venuto prima della scienza erano solo sciocche superstizioni”. La scienza e l’antica mitologia indagavano gli stessi segreti, quelli del cosmo e dell’essere umano, con armi molto diverse. Non è ...

Formula 1 - Chris Horner esalta Verstappen e punge Gasly : “Pierre Forse è stato promosso troppo presto” : Il team principal della Red Bull ha analizzato le qualifiche del Gp d’Ungheria, chiuse con la prima pole position in carriera di Verstappen Giornata da ricordare per Max Verstappen, l’olandese infatti è riuscito ad ottenere la prima pole position in carriera in Ungheria, precedendo le due Mercedes di Bottas e Hamilton. LaPresse Un risultato esaltante per la Red Bull, che pare ormai aver trovato la strada giusta per competere ad ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP : “Un rischio Forse eccessivo visto il campionato ma così è stato ancora più bello” : Marc Marquez esce dalla qualifica del GP di Repubblica Ceca 2019 con gli occhi del mondo puntati addosso, dopo aver conquistato una strepitosa pole position che è destinata ad essere ricordata per molto tempo visto che è stata ottenuta montando le gomme da asciutto su un tracciato ancora non perfetto e per di più con l’acqua che ricominciava a cadere. Il catalano si é dichiarato bravo e fortunato per la scelta: “Onestamente se ci ...