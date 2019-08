US Open 2019 | anche Paolo Lorenzi in tabellone! Il senese sfrutta il forfait di Kevin

US Open 2019 - analisi del tabellone maschile. Djokovic e Federer in rotta di collisione - Nadal nel quarto di Zverev : Nuovi US Open, nuove chance per Djokovic, Federer e Nadal di raggiungere traguardi che fanno sognare una larga fetta di appassionati di tennis, rinnovate possibilità per le aspiranti future star e per gli uomini più in forma del momento di mettere i bastoni tra le ruote ai grandi della racchetta. Andiamo a vedere un po’ meglio l’intero tabellone maschile. PRIMO quarto Siamo nella zona comandata da Novak Djokovic. Il serbo esordisce ...

US Open 2019 - quanto ha guadagnato Jannik Sinner con la qualificazione al main draw? Incasso a 5 cifre…. : Ad appena 18 anni Jannik Sinner si è qualificato agli US Open di tennis: l’azzurro sarà il primo classe 2001 in un torneo dello Slam, circostanza che ha portato al giovanissimo tennista italiano un assegno con l’equivalente di 52.000 euro, ovvero 58.000 dollari statunitensi. Gli US Open sono su Eurosport | Guarda ora Eurosport su DAZN | Il Primo Mese è Gratis L’esordio proibitivo nel main draw contro l’elvetico Stan ...

US Open 2019 : tutti i qualificati e le qualificate ai tabelloni maschile e femminile. Per Jannik Sinner c’è Stan Wawrinka : Si è completato il quadro dei qualificati e delle qualificate ai tabelloni principali maschile (16) e femminile (16 più 3 lucky loser) degli US Open, ultimo torneo del Grande Slam del 2019. Sono inoltre usciti gli accoppiamenti dei qualificati nel primo turno maschile e quello che più ci interessa, naturalmente, è quello di Jannik Sinner. Il 18enne altoatesino è stato sorteggiato contro lo svizzero Stan Wawrinka, testa di serie numero 23 e ...

US Open 2019 : Jannik Sinner accede al tabellone principale di Flushing Meadows - battuto Mario Vilella Martinez! : Grande vittoria per Jannik Sinner che nell’ultimo turno delle qualificazioni degli US Open batte col punteggio di 7-6 6-0 lo spagnolo Mario Vilella Martinez e a 18 anni e 7 giorni accede per la prima volta al tabellone principale di un torneo del Grande Slam. Sinner comincia salendo sullo 0-30 col suo avversario al servizio e poi nel terzo game ha due palle break ma Vilella alla fine tiene entrambe le volte la battuta, anche Jannik recupera da ...

LIVE Sinner-Vilella Martinez 7-6 6-0 - US Open 2019 in DIRETTA : l’azzurrino trionfa e accede al tabellone principale di Flushing Meadows! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Un’ora e 14 minuti la durata del match con Jannik che si conquista il suo primo tabellone principale in un torneo del Grande Slam! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 6-0 Ha vinto Sinner! l’azzurro tiene l’ultimo servizio a 30! 5-0 Sinner vede interrompersi la sua incredibile serie di punti vinti al servizio andando sotto 0-30 ma poi centra altri ...

US Open 2019 : Roger Federer alla ricerca della rivincita dopo la finale di Wimbledon : La testa di tanti è ancora ferma lì, a quei due match point mancati da Roger Federer nella finale di Wimbledon contro Novak Djokovic sull’8-7 del quinto set. Nessuno, forse neanche lo svizzero, sa realmente quanto siano stati importanti, in un senso o nell’altro, quei due punti di un pomeriggio della metà di luglio. L’attuale numero 3 del mondo, da quel giorno, non è sceso in campo che due volte, a Cincinnati, per battere ...

Sinner-Vilella oggi - US Open 2019 : orario d’inizio - tv - streaming e programma : L’ultimo scoglio tra Jannik Sinner ed il tabellone principale degli US Open è rappresentato dallo spagnolo Mario Vilella Martinez: i due si sfideranno oggi, nel tardo pomeriggio italiano, nel terzo ed ultimo turno delle qualificazioni del singolare maschile. Il loro match è il terzo in programma sul campo 5 a partire dalle ore 17.00 italiane. Gli US Open sono su Eurosport | Guarda ora Eurosport su DAZN | Il Primo Mese è Gratis La sfida ...

US Open 2019 : la marcia di avvicinamento degli italiani direttamente ammessi al tabellone principale : Saranno sei gli italiani ammessi direttamente al tabellone principale degli US Open 2019: Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano. Ecco la loro marcia di avvicinamento all’ultimo torneo dello Slam dell’anno. Il tabellone degli italiani agli US Open 2019 Quattro dei nostri portacolori sono stati impegnati nel torneo di vigilia di Flushing Meadows, quello di Winston-Salem. Cecchinato dopo ...