Paura per Paola Perego | la conduttrice è in ospedale Le sue condizioni

Chernobyl - scienziato contro “Hbo” : “la radiofobia ha fatto più danni dell’incidente - 200.000 aborti per Paura” : Robert J. Budnitz, ingegnere nucleare della Energy geosciences division del Lawrence Berkeley national laboratory (Usa), dai Seminari di Erice sulle Emergenze Planetarie, critica la miniserie televisiva “Hbo”, dedicata al disastro nucleare di Chernobyl, realizzato sulla base dei resoconti degli abitanti di Pripyat, raccolti dalla scrittrice Svetlana Alexievich, Premio Nobel per la Letteratura, in un libro. Per Budnitz, le conseguenze ...

Paura Perugia - Melchiorri perde il controllo dell’auto e si ribalta : le condizioni del calciatore : Paura in casa Perugia, incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi per Federico Melchiorri. Per cause in corso di accertamento, il 32enne attaccante maceratese, nel tratto di superstrada marchigiana verso il capoluogo umbro nella zona di Serrapetrona, ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata. Sul posto immediati sono stati i soccorsi del personale del 118, dei carabinieri di Tolentino e dei vigili del Fuoco. Per ...

Crisi di governo - Conte atteso alle 15 in Senato. Lega : «Non abbiamo Paura del voto». Di Maio loda il premier : «Sei una perla rara» : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

Lega : noi unici senza Paura per il voto : 14.34 "Dalla Lega non ci sarà alcuna marcia indietro.Comunque attendiamo il discorso di Conte", ha detto il capogruppo al Senato, Romeo, al termine della riunione dei senatori leghisti con Salvini, che ha ricevuto applausi, e Giorgetti. "Il gruppo è determinato e compattospiega una nota - Prima il bene degli italiani poi il resto.La Lega è l'unica forza che non ha paura di confrontarsi coi suoi datori di lavoro,i cittadini". All'ingresso del ...

Crisi di governo - Conte atteso alle 15 in Senato. Lega : «Non abbiamo Paura del voto». Di Maio loda il premier : «Sei una perla rara» : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

Crisi di governo - Conte atteso alle 15 in Senato. Lega : «Noi unico partito che non ha Paura del confronto». Di Maio loda il premier : «Sei una perla rara» : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

Simon Gautier - una morte per me dolorosa. L’ho immaginato solo e assalito dalla Paura : La morte di Simon Gautier, l’escursionista francese disperso nel Cilento, mi ha addolorato moltissimo. Non so perché, ma da quando ho letto della sua scomparsa, ho seguito le notizie successive con la speranza nel cuore, fino purtroppo ad apprendere quella tragica della morte. Me lo ero immaginato da solo, probabilmente senza riferimenti, lontano da un centro abitato, quasi certamente assalito dalla paura. E’ una situazione che mi è capitato di ...

Aggredito sagrestano originario del Burundi : “Ho Paura per la mia vita” : La denuncia di Deodatus Nduwimana, da quasi vent'anni sagrestano della basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate

Michelle Hunziker - vacanze da stomaci forti : "Il cuore in gola - ho avuto Paura". Roba per pochi : "Il cuore in gola". Per Michelle Hunziker momenti di paura sulle Dolomiti. La conduttrice svizzera è in vacanza con il marito Tomaso Trussardi e le figlie, ma non ha rinunciato a un momento di svago decisamente impegnativo. Con l'amica e collega Serena Autieri, Michelle si è cimentata in una ferrata

Zingaretti : no a un Governo nato per Paura delle urne : Zingaretti: no a un Governo nato per paura "Continuo a pensare che aprire dibattiti su Governi futuri prima che quello in carica cada sia un errore

Paura per van Wolfswinkel : scoperto aneurisma cerebrale - l’olandese del Basilea costretto ad un lungo stop : Gli accertamenti dopo un colpo alla testa in un contrasto di gioco lasciano di stucco van Wolfswinkel: scoperto aneurisma cerebrale Ricky van Wolfswinkel pensava di tornare a casa un po’ acciaccato, ma senza troppi pensieri per la testa dopo un colpo alla testa durante la gara di Champions tra Basilea e Lask Linz. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto però hanno lasciato senza parole il 30enne olandese, che ha scoperto di avere ...

Basilea - Paura Ricky van Wolfswinkel : aneurisma cerebrale - dovrà restare fermo per un po’ di tempo : paura per Ricky van Wolfswinkel: il calciatore del Basilea ha scoperto di avere un’aneurisma cerebrale. L’attaccante 30enne, durante la gara di Champions col Lask Linz, ha preso un colpo alla testa. Sottopostosi successivamente ad accertamenti, si è trovato di fronte a questa verità. Adesso sarà operato e rischia di restare fermo da sei mesi a un anno. “Non c’erano sintomi, non sapevamo che fosse lì – ha ...

Gigi Marzullo ricoverato d’urgenza : Paura per il conduttore : Gigi Marzullo in ospedale: cosa è successo al conduttore Grande spavento per Gigi Marzullo durante le sue vacanze estive. Il conduttore è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino, dove è entrato in codice rosso al pronto soccorso. Il volto Rai è stato trasportato subito nel reparto di medicina e sottoposto ad intervento chirurgico di […] L'articolo Gigi Marzullo ricoverato d’urgenza: paura per il conduttore ...

Verona - Paura per Emmanuel Badu : ricoverato per una microembolia polmonare : Emmanuel Badu ricoverato in ospedale per un problema ai polmoni: paura in casa Hellas Verona Tanta paura in casa Hellas Verona per le condizioni di Emmanuel Badu. Il centrocampista ex Udinese è stato ricoverato in ospedale per un problema ai polmoni. Questo il comunicato emesso dal club: “l’Hellas Verona FC comunica che il centrocampista Emmanuel Badu è stato ricoverato presso l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar per eseguire ...