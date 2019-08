Medico aggredito nel leccese perché non prescrive oppiacei

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Valentina Dardari Il camice bianco è stato minacciato di morte dopo il suo rifiuto. L’Ordine dei medici di Lecce invita il collega alla denuncia Ennesimo episodio di violenza nei confronti di un. Questa volta teatro dell’aggressione verso un camice bianco è stato l’interno dell’ambulatorio di Guardia medica di Muro, comune in provincia di Lecce. Ilsarebbe statodopo essersi rifiutato dire farmaci, tra cui alcuni, a un uomo. Il fatto è avvenuto ieri, venerdì 23 agosto, in tarda serata. In ambulatorio sarebbe giunto un uomo richiedente la prescrizione di farmaci, tra i quali. Quando ildi turno si è rifiutato di scrivere la ricetta richiesta, l’uomo avrebbe minacciato di morte il sanitario, dopo aver sollevato la scrivania in un impeto di rabbia. Fortunatamente la vittima di tale aggressione è riuscita a ...

