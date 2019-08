Governo | Salvini non si arrende | messaggi con Di Maio Contatti a tutti i livelli tra

Governo : da Zingaretti no a Conte - ma sui social per tanti ‘tutto meglio di Salvini’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – Definire ‘base’ chi interagisce sui social è forse troppo. Ma il mood dei simpatizzanti Pd che hanno preso un smartphone per commentare l’ultimo post di Nicola Zingaretti, è abbastanza orientato: tutto tranne il ritorno di Salvini al Governo. Questo il sentimento prevalente tra gli oltre duemila che hanno commentato l’ultimo post del segretario Pd su Facebook nel quale ha ribadito ...

Governo : da Zingaretti no a Conte - ma sui social per tanti ‘tutto meglio di Salvini’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – Definire ‘base’ chi interagisce sui social è forse troppo. Ma il mood dei simpatizzanti Pd che hanno preso un smartphone per commentare l’ultimo post di Nicola Zingaretti, è abbastanza orientato: tutto tranne il ritorno di Salvini al Governo. Questo il sentimento prevalente tra gli oltre duemila che hanno commentato l’ultimo post del segretario Pd su Facebook nel quale ha ribadito ...

Governo : don Cosimo Scordato 'Ma Salvini è affidabile? Possibile esecutivo M5S-Pd' : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - "Io non ho le idee molto chiare per ora su quanto sta accadendo con la crisi di Governo, il problema è se Salvini è davvero affidabile...". Lo ha detto all'Adnkronos don Cosimo Scordato, rettore della Chiesa San Francesco Saverio all'Albergheria di Palermo, che da semp

Governo : Miccichè - 'Salvini cerca di distruggere coalizione giorno dopo giorno' : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - "Salvini sta cercando di distruggere, giorno dopo giorno, la coalizione di centrodestra. Ormai è chiaro a tutti". E' la dura presa di posizione di Gianfranco Miccichè, leader di Forza Italia in Sicilia e Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Per Miccichè, "è m

Governo : Miccichè - ‘Salvini traditore - è il primo a non volere il voto’ : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Salvini è un traditore, è il primo a non volere il voto. Sta prendendo per il c… il mondo intero, parliamoci chiaro. Altrimenti non darebbe la sua disponibilità a tornare al Governo con i grillini. Come succede a tutti i traditori si ritrova adesso in mezzo a una strada”. Non risparmia le critiche al leader della Lega, Gianfranco Miccichè, coordinatore di ...

Paolo Becchi - Governo Lega-M5s bis possibile : "Salvini ha solo voluto far fuori Conte. Ma Mattarella..." : Sempre più vicino un nuovo accordo tra Lega e M5s. Ne è convinto Paolo Becchi, ideologo sovranista vero punto d'incontro tra il mondo salviniano e quello grillino. Il no del Pd alla richiesta di Luigi Di Maio di confermare premier Giuseppe Conte "riapre i giochi" per un clamoroso ritorno gialloverde