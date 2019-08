Chi è Laila | la nuova fiamma di Lapo Elkann

Fonte : dilei

(Di giovedì 22 agosto 2019) Si chiamala(splendida) fidanzata di. Non c’è pace per il rampollo di casa Agnelli che non sembra aver trovato ancora l’amore della sua vita. La coppia è stata paparazzata a Londra durante una passeggiata all’insegna di coccole e shopping. Secondo il settimanale Chi, che ha immortalatocon la fidanzata, i due hanno trascorso una breve vacanza nella capitale inglese. Capelli riccissimi e sorriso,è una modella nordafricana molto nota nel suo ambiente. Non si tratta della prima volta che la top model viene avvistata con l’imprenditore: la coppia era stata fotografata già in precedenza nel corso di un soggiorno a Saint Moritz. 41 anni e un passato difficile,non ha mai nascosto di voler mettere su famiglia. Nel suo curriculum tanti flirt e love story che però non lo hanno mai portato verso l’altare come avrebbe ...

