Bogotà | tutto quello che bisogna vedere e mangiare

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 22 agosto 2019) Il quartiere trendy del ChapineroArepas a colazione al mercato de PaloquemaoArepas di maisla Cattedrale in Piazza Bolivar, quartiere centrale de La Candelaria Al mercato de PaloquemaoAvocado al mercato de PaloquemaoFrutta esotica: Tomate de Arbol, Feijoa, Curuba, Barrio San MartìnBunuelos e arepas Una (vera) cevicheria Lechona di maiale al mercato Tortillas per la stradaMuseo dell'oroEl Chato, bistrot Questa salsa è fatta di formicheBarrio San MartinRistoranti a Barrio San Martin Business lunchCosa mangiano gli impiegati in pausa pranzoIl menù di Leo, il ristorante più famoso diBirra di quinoa da LeoLa cucina creativa di Leo EspinozaNuestra Señora del CarmenHarry Sasson, elegante ristorante della Zona GL'interno di Andrès Carne de ResSi può, in solo qualche anno, passare da città con la nomea peggiore del mondo a destinazione turistica di tendenza? ...