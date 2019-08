Banche | al via gli indennizzi per i risparmiatori truffati | chi può fare

Truffati Banche - in Gazzetta l’ultimo decreto per gli indennizzi : via libera alla presentazione delle domande sul sito Consap : Al via gli indennizzi ai risparmiatori danneggiati dai crac delle banche finite in risoluzione o in liquidazione coatta. E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’ultimo decreto con le norme per la presentazione delle istanze, che andranno inviate nei prossimi 180 giorni attraverso il sito https://fondoindennizzorisparmiatori.Consap.it. Da domani sarà possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda, caricare gli ...