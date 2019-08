Allarme listeriosi in Spagna 150 casi e una vittima | tutta colpa della carne cruda

Carne contaminata - è Allarme listeriosi : 150 casi confermati - 1 decesso : Paura nel Sud della Spagna dove si sta diffondendo l’epidemia di listeriosi, sopratutto in Andalusia: sono 150 casi confermati, per aver consumato Carne contaminata, ma il numero potrebbe aumentare. I casi confermati dal Centro di coordinamento delle emergenze del ministero della Salute nel suo ultimo report che non esclude che nei prossimi giorni emergano nuovi casi di persone. Sara’ la giunta regionale dell’Andalusia, secondo ...