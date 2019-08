Palermo | giovane papà muore in un incidente in moto | Gianluca aveva 28 anni

Palermo : giovane picchiato e rapinato a Ballarò : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) - Trascinato all'interno di una struttura abbandonata, picchiato e rapinato. E' quanto sarebbe accaduto a un giovane palermitano venerdì scorso, in vicolo della Pietà, nel quartiere Ballarò. In due, secondo quanto ha raccontato alla polizia in stato di choc, lo avrebbero

Palermo : giovane picchiato e rapinato a Ballarò : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) – Trascinato all’interno di una struttura abbandonata, picchiato e rapinato. E’ quanto sarebbe accaduto a un giovane palermitano venerdì scorso, in vicolo della Pietà, nel quartiere Ballarò. In due, secondo quanto ha raccontato alla polizia in stato di choc, lo avrebbero bloccato e trascinato all’interno di un locale abbandonato, utilizzato di solito dai tossicodipendenti. Qui, lo ...

Intervista TS : Accursio Bentivegna - giovane talento made in Palermo : Intervista TS: Accursio Bentivegna, giovane talento made in Palermo La maglia dell’Under-17 della nazionale indossata dopo un ottimo campionato con la Primavera del Palermo, i complimenti di Sacchi, l’esordio in A con i rosanero e la chiamata di Messi nel Team dei migliori giovani calciatori del mondo nel 2015. Accursio Bentivegna, classe 1996, originario di Sciacca, si racconta in un’Intervista esclusiva per Termometro ...