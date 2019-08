Con Zingaretti si può provare

Governo : Zingaretti apre Confronto Con M5S - ma è rebus nomi e Contenuti (3) : (AdnKronos) – E i 5 Stelle che propongono? Chi sta seguendo la trattativa spiega che i messaggi che arrivano dai pentastellati sono ondivaghi: “Di Maio prima ci dice che lui sarebbe fuori da un nuovo Governo, poi invece ci fa sapere che il premier dovrebbe essere lui…”. Su un punto sembra che siano d’accordo sia dem che Di Maio: il no a Roberto Fico premier. Per trovare una quadra il tempo non è tanto. Dal ...

Governo : Zingaretti apre Confronto Con M5S - ma è rebus nomi e Contenuti (2) : (AdnKronos) – Insomma, Zingaretti sposta in alto l’asticella. Ma chi si sta parlando già da un po’ con i 5 Stelle, ostenta ottimismo. “Il Governo si farà e Nicola sarà d’accordo. O forse vuole essere quello che fa saltare tutto e ridà a Salvini la chance di rimettersi subito in sella andando a elezioni?”. Ma c’è ancora da lavorare, e tanto. Sul tavolo innanzitutto ci sono le questioni di contenuto, ...

Direzione PD - Zingaretti pone le Condizioni : "Governo forte o voto. 5 punti per trattare Con il M5S" : Aggiornamento - La Direzione Nazionale del PD ha approvato all'unanimità la relazione del segretario Nicola Zingaretti che si poggia sostanzialmente su due elementi importanti: la necessità di un governo forte, di legislatura e non di transizione, e cinque punti per trattare con il MoVimento 5 Stelle.Durante il suo intervento infatti Zingaretti ha detto"Non credo in un governo di transizione che porti al voto. Sarebbe rischioso per i ...

Conte-bis - il veto Pd può cadere Di Maio e Zingaretti vicepremier? : Il dialogo è partito. E' iniziato. Chi ha avuto modo di parlare lungamente con il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, prima e dopo la Direzione dem di questa mattina, assicura che le basi per costruire un governo di legislatura con il Movimento 5 Stelle ci... Segui su affaritaliani.it