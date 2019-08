BOOM! Quattro ex Amici ad Amici Vip

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Annalisa A volte ritornano. Se tra i concorrenti non ci saranno ‘ripetenti’, nella prima edizione diVip non mancheranno ex volti del programma. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi un poker di cantanti, lanciati dal talent show, che faranno parte del progetto. A cominciare dalla veterana Annalisa, seconda classificata nell’edizione 2010-2011, concorrente del girone ‘all stars’ del 2012 e tutor di17. Con lei ci saranno Irama, vincitore due stagioni fa di, e i reduci dall’ultima edizione Giordana Angi e Alberto Urso. Ifaranno parte della squadra diVip, seppur per non tutte le puntate. La Hunziker potrà quindi contare sul supporto di volti storici del talent show che il pubblico ha imparato a conoscere nel corso degli anni. Un modo che consentirà ai telespettatori di trovare una sorta di continuità tra la versione ...

primaiVeneti : I migranti del cielo boom di respingimenti dallo scalo di Tessera In quattro mesi sono stati l’87 per cento in più… - misiagentiles : RT @Agenzia_Italia: Eravamo quattro amici al roof garden. Il boom dell'aperitivo in terrazza #food - zazoomnews : Eravamo quattro amici al roof garden. Il boom dellaperitivo in terrazza - #Eravamo #quattro #amici #garden. -