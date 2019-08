Remnant From the Ashes | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 20 agosto 2019) Dopo aver trascorso diverso tempo in sua compagnia, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostradithe, un capolavoro di prossima uscita, realizzato dagli autori di Darksiders.thethefonde alcune meccaniche di gioco tratte da Darksiders a Dark Souls e Gears of War, presentandosi come un survival/action/sparatutto/RPG e chi più ne ha più ne metta, giocabile in singolo o multiplayer a 3 giocatori. Il gioco inizia con la creazione del personaggio, dalla scelta del sesso al viso, acconciatura ed altri pochi aspetti, giusto per dare un tocco di personalità al proprio protagonista. Dopo aver portato a termine il prologo, ci risvegliamo in una struttura, la quale fungerà da Hub per l’intera avventura. L’Hub permette di interagire con vari personaggi, al fine di ...

