Red Ronnie torna su Vasco | “Ogni tanto i numeri contano | per questo è il numero 1”

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 20 agosto 2019) “Rossi è oggi il più importante artista europeo”, afferma Red, e accende il dibattito su OM e sui social.Nel programma Hit The Road Man, condotto da Pascal Vicedomini su Canale 5, Redracconta il rapporto diRossi con il suo pubblico, indicandolo come l'artista europeo più importante oggi. Parla di esperienze vissute in prima persona, ai concerti del Blasco ai quali ha avuto modo di assistere in ogni fase del suo percorso, e ricorda le ragazze in prima fila, attaccate all'agognata transenna, immedesimarsi in Sally ma anche in molti altri brani del Blasco.La chiama “catarsi col pubblico”, quel meccanismo che consente ai fan che assistono ad un concerto di immedesimarsi nelle parole che l'artista porta sul palco. A proposito di quella ragazza in prima fila aggiunge: “Quella ragazza è Sally, lei piange perché lei è Sally. Le canzoni non sono di, sono ...

VelvetMagIta : L'incoronazione di #RedRonnie: 'Vasco è il più grande d'Europa' #VelvetMag - notizieit : Red Ronnie attacca il Pd: “Preoccupatevi dei #bambini di Bibbiano” - MBodano : RT @giornalettismo: L'intervento di #RedRonnie nella discussione aperta da Michele #Anzaldi: il #Pd - secondo lo scopritore di talenti - do… -