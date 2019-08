Migranti | dalla Open Arms stanno sbarcando a nuoto | Spagna invia nave militare

Migranti - dalla Open Arms stanno sbarcando a nuoto : Oltre una decina di naufraghi si sono gettati in mare dalla nave Open Arms. Dopo un primo infruttuoso tentativo operato nei...

Open Arms - i Migranti si buttano dalla nave : «Situazione esplosiva» Video : Il piano per il trasferimento pronto per entrare nella fase operativa ma resta da sciogliere il nodo della bandiera: il ministro Toninelli vuole che venga tolta

Open Arms - i Migranti su buttano dalla nave : molte persone in acqua La diretta : Il piano per il trasferimento pronto per entrare nella fase operativa ma resta da sciogliere il nodo della bandiera: il ministro Toninelli vuole che venga tolta

Migranti - altri nove naufraghi si gettano dalla Open Arms. Ong : “Situazione fuori controllo” : Diversi naufraghi, almeno nove, si sono buttati a mare dalla nave della ong Open Arms, bloccata davanti all’isola di Lampedusa da 19 giorni. Una motovedetta della guardia costiera e due gommoni sono subito intervenuti per recuperarli. Era già successo stamattina quando un migrante era stato salvato dalla Guardia costiera. A bordo, denunciano gli operatori della ong, la situazione è esplosiva. A monitorare la situazione c’è anche una ...

I Migranti si sono buttati in mare dalla Open Arms per nuotare verso la costa : Aggiornato alle ore 11,10 del 20 agosto 2019. Almeno 4-5 migranti di quelli a bordo della Open Arms si sono buttati in mare a largo di Lampedusa e stanno nuotando verso la costa. Un blitz a sorpresa, negli stessi minuti in cui il governo e la Guardia Costiera stavano organizzando il trasferimento delle persone in Spagna. Dopo pochi minuti sono intervenuti i gommoni della Guardia Costiera e hanno messo in salvo gli uomini in mare. Nella notte ...

Migranti - naufrago si getta in mare dalla Open Arms : recuperato dalla Guardia costiera : Un uomo si è gettato in acqua dalla nave Open Arms ma è stato recuperato subito da una motovedetta della Guardia costiera. È accaduto poco dopo le 8 di questa mattina. Domenica altri quattro Migranti si erano gettati in acqua e sono stati recuperati dai volontari della ong. Ieri sera altri 9 Migranti sono stati fatti scendere per motivi di salute: uno di loro ha la scabbia e altri due sono stati ricoverati per accertamenti. Il ministro dei ...

Lampedusa - nuovo sbarco : arrivati nella notte 16 Migranti scortati dalla Guardia di Finanza : I migranti erano a bordo di un barchino con seri problemi di galleggiamento: sono stati salvati dagli uomini della Guardia di Finanza e accompagnati a Lampedusa. Nel frattempo è ancora in stallo la situazione della Open Arms e dei 107 naufraghi a bordo, ormai stremati.Continua a leggere

Open Arms - la Spagna offre un suo porto sicuro : “Inconcepibile la risposta di Salvini”. Migranti si gettano in mare dalla nave : La Procura valuta la relazione degli ispettori saliti sulla nave. Nel Mediterraneo anche la Viking con 356 Migranti

57 Migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo essere stati intercettati dalla Guardia di Finanza : Sabato sera 57 migranti sono stati fatti sbarcare a Lampedusa dopo che una motovedetta della Guardia di Finanza aveva intercettato la barca su cui viaggiavano, a poche miglia dalle coste, nei pressi dell’isola Lampione. I migranti sono stati trasferiti all’hotspot di

Open Arms - la procura acquisisce documenti dalla Guardia costiera e vuole vederci chiaro sulla salute dei Migranti : I pm valutano anche la possibilità di nuove visite mediche sui migranti ancora a bordo dopo che le valutazioni discordanti hanno aperto un nuovo fronte polemico

Migranti : evacuate nella notte altre tre persone dalla Open Arms (2) : (AdnKronos) - Complessivamente sono quattro le persone evacuate dalla nave spagnola, perché alle tre persone che accusano problemi sanitari, si è aggiunto un accompagnatore.