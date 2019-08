Lutto nello spettacolo Cosimo Cinieri è morto all’età di 81 anni

Lutto nello sport : muore la pallavolista Federica De Biasi. Da 5 anni combatteva contro la leucemia : “A volte vorrei mollare, ma non dimentico mai perché ho iniziato questa battaglia. Ogni tanto mi siedo ma non mi arrendo”. Scriveva così Federica De Biasi in un suo post su Instagram. Era pallavolista prima alla squadra di Fratte e poi nel Loreggia Volley. Cinque anni fa la triste scoperta: era malata di leucemia. Ha combattuto con le unghie e con i denti, come faceva in mezzo al campo, ma alla fine si è arresa. Proprio a ridosso del suo ...