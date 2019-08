Jumbo Visma | ' Roglic e Kruijswijk hanno capito che Dumoulin è un rinforzo'

Vuelta a España 2019 : gli scalatori. Movistar - Astana - EF e Jumbo-Visma attrezzatissime. L’Italia si affida a Fabio Aru : Mancano pochissimi giorni alla partenza della Vuelta a España 2019, l’ultima grande corsa a tappe della stagione, l’ultimo obiettivo per i corridori da giri, per gli uomini di classifica. Si partirà questo sabato da Salinas de Torrevieja per poi arrivare domenica 15 settembre al podio finale di Madrid. Saranno tante, tantissime le salite in questa edizione della corsa spagnola che vedrà al via nomi di spicco tra gli scalatori del ...

Ciclismo - Tom Dumoulin alla Jumbo Visma : ‘Cercavo una nuova sfida’ : Il grande colpo del ciclo mercato è arrivato. Tom Dumoulin è riuscito a liberarsi dalla Sunweb nonostante il contratto già firmato per le prossime stagioni, e ad accettare così la ricca proposta arrivata dalla Jumbo Visma. Il campione olandese ha passato un 2019 difficilissimo, condizionato dall'infortunio al ginocchio subito al Giro d’Italia e dagli attriti con la Sunweb. Dumoulin non dovrebbe più correre in questa stagione, non avendo ancora ...

Ciclismo – Dumoulin dice addio al team Sunweb : l’olandese inizia una nuova avventura alla Jumbo-Visma : Dumoulin e Sunweb ai saluti: l’olandese diventa un nuovo corridore della Jumbo-Visma Si separano le strade di Tom Dumoulin ed il team Sunweb: la notizia era nell’aria da un po’ ormai, ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il ciclista olandese, campione al Giro d’Italia 2017, lascia la squadra tedesca dopo 8 anni insieme, per iniziare una nuova avventura alla Jumbo-Visma. Dumoulin, reduce da una stagione ...

Vuelta a España 2019 - svelata la selezione della Jumbo-Visma. Ecco i sette compagni di Primož Roglic : Lo sloveno Primož Roglic sarà il capitano della Jumbo-Visma alla Vuelta a España: svelata la formazione per il terzo ed ultimo GT stagionale. Al fianco dello sloveno, alla prima partecipazione alla corsa a tappe iberica, Ecco l’olandese Steven Kruijswijk ed il neozelandese George Bennett, con il primo soprattutto che potrà fare da jolly durante la gara, in qualità di secondo uomo di punta della selezione. Doppia fatica Tour-Vuelta anche ...

Vuelta a España 2019 - la Jumbo-Visma con il doppio capitano Roglic-Kruijswijk. E c’è una cronometro a squadre per fare la differenza : Primoz Roglic è senza ombra di dubbio uno dei grandi favoriti della Vuelta a España. Il ciclista della Jumbo-Visma potrà contare anche sul lavoro di Steven Kruijswijk. Quest’ultimo potrebbe assumere i gradi di capitano nel caso in cui lo sloveno dovesse avere qualche problema. In qualsiasi caso la Jumbo-Visma potrà contare su due corridori di altissimo profilo. Questo potrebbe condizionare anche lo sviluppo tattico delle altre squadre. ...

Vuelta a España 2019 : le stelle della manifestazione. Che trio per la Movistar - una coppia per la Jumbo Visma - Gaviria per le volate : Tutto pronto per la terza ed ultima grande corsa a tappe stagionale. Ci siamo per il via della Vuelta a España 2019, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 frazioni per un totale di 3290,7 km. Sarà grande spettacolo in chiave classifica generale, con le molte salite che dovranno affrontare i ciclisti: andiamo a ...

Tour de France 2019 - la Jumbo-Visma sfrutta una bevanda a base di chetoni : I chetoni sbarcano al Tour de France 2019. Non prendetevi paura per il nome, si tratta solamente di composti organici prodotti dal fegato in mancanza di carboidrati per bruciare grassi, che possono essere indice di alcuni problemi di equilibrio metabolico, ma che sono sfruttati anche in alcune diete dimagranti. In che modo questi chetoni sono coinvolti nella corsa a tappe più famosa del mondo? Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De ...

‘La Fagiané di Magrini’ : “Van Aert un fenomeno - che Jumbo-Visma! Alaphilippe proverà a tenere in montagna” : Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La Fagiané”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 UNA TAPPA ESPLOSIVA QUELLA ODIERNA: A VINCERE VAN Aert, SI ESALTA LA JUMBO-VISMA Oggi è venuto fuori quello che non ti aspetti, una tappa così pensi che arrivi in volata, è venuta fuori una tappa come ...

Tour de France – Torna lo spettro del doping : dalla ‘bevanda miracolosa’ della Jumbo-Visma all’Aicar : dalla ‘bevanda miracolosa’ del team Jumbo-Visma alla possibile presenza dell’Aicar: il De Telegraaf porta alla luce la possibilità che nel corso del Tour de France vengano usate sostanze dopanti Mentre è in corso di svolgimento la decima Tappa del Tour de France, quella che precede la sosta, il De Telegraaf riporta alcune notizie particolarmente allarmanti per gli appassionati di ciclismo. Sulla Grande Boucle Torna ad ...

Tour 2019 - alla Jumbo-Visma la Cronosquadre e Teunissen resta leader : La Jumbo-Visma ha vinto la seconda tappa dell'edizione numero 106 del Tour de France, la cronometro a squadre di 26.7 chilometri

Tour de France 2019 - pagelle seconda tappa : Jumbo-Visma superlativa! Groupama e Bahrain Merida si difendono - delusione AG2R : Le attese era decisamente elevate e la seconda tappa del Tour de France 2019 ha regalato spettacolo e colpi di scena. Dopo la volata davanti al Palazzo Reale di Bruxelles nella prima giornata, la capitale belga ha ospitato una suggestiva cronometro a squadre di 27.6 km dalla quale sono arrivate indicazioni importanti anche in ottica classifica generale, nonostante la distanza piuttosto ridotta abbia contenuto il distacco tra le varie formazioni. ...

Tour de France 2019 : strapotere Jumbo-Visma nella crono. Bene la Ineos : Tour de France 2019: strapotere Jumbo-Visma nella crono. Bene la Ineos. Due vittorie in due tappe del Tour. La Jumbo-Visma si conferma squadra rivelazione del 2019 e rafforza la leadership di Mike Teunissen. In chiave classifica generale attenzione a Kruijswijk, capitano degli olandesi. Bene anche la Ineos di Thomas e Bernal e la Quick-Step di Mas, che hanno completato il podio della seconda tappa, la cronosquadre. LEGGI ANCHE: Terza tappa ...