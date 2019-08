**Governo : Zingaretti - ‘no papocchi - Pd non ha paura di elezioni’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Non vogliamo soluzioni di piccolo cabotaggio, nessuno ha paura delle elezioni. Siamo sereni. Se poi ci saranno le condizioni per un governo nuovo, faremo la nostra parte”. Lo dice Nicola Zingaretti a Speciale Tg1. L'articolo **Governo: Zingaretti, ‘no papocchi, Pd non ha paura di elezioni’** sembra essere il primo su Meteo Web.

**Governo : Zingaretti - ‘no papocchi - Pd non ha paura di elezioni’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Non vogliamo soluzioni di piccolo cabotaggio, nessuno ha paura delle elezioni. Siamo sereni. Se poi ci saranno le condizioni per un governo nuovo, faremo la nostra parte”. Lo dice Nicola Zingaretti a Speciale Tg1. L'articolo **Governo: Zingaretti, ‘no papocchi, Pd non ha paura di elezioni’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Zingaretti - ‘è stato fallimentare’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Prima di tutto bisogna denunciare e non dimenticare che oggi abbiamo assistito al fallimento di un esperimento politico. Secondo, credo sia andato in scena questo fallimento perché sono state la politiche di questo Governo a rivelarsi fallimentari”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a Speciale Tg1. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘è stato fallimentare’ sembra essere il primo su ...

**Governo : Zingaretti - ‘no papocchi - Pd non ha paura di elezioni’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Non vogliamo soluzioni di piccolo cabotaggio, nessuno ha paura delle elezioni. Siamo sereni. Se poi ci saranno le condizioni per un governo nuovo, faremo la nostra parte”. Lo dice Nicola Zingaretti a Speciale Tg1. L'articolo **Governo: Zingaretti, ‘no papocchi, Pd non ha paura di elezioni’** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Zingaretti - ‘è stato fallimentare’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Prima di tutto bisogna denunciare e non dimenticare che oggi abbiamo assistito al fallimento di un esperimento politico. Secondo, credo sia andato in scena questo fallimento perché sono state la politiche di questo Governo a rivelarsi fallimentari”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a Speciale Tg1. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘è stato fallimentare’ sembra essere il primo su ...

**Governo : Zingaretti - ‘ok verifica altra maggioranza ma netta discontinuità’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “E’ giusto andare a verificare se in questo in Parlamento esistono ipotesi di altre maggioranze ma partendo da una netta discontinuità da quanto visto in questi mesi”. Lo dice Nicola Zingaretti a Speciale Tg1. A partire dal “contratto. Non ci possono essere le figurine ‘questa è la mia proposta, queste è la tua proposta’… Ma un programma condiviso, da ...

**Governo : Zingaretti - ‘ok verifica altra maggioranza ma netta discontinuità’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “E’ giusto andare a verificare se in questo in Parlamento esistono ipotesi di altre maggioranze ma partendo da una netta discontinuità da quanto visto in questi mesi”. Lo dice Nicola Zingaretti a Speciale Tg1. A partire dal “contratto. Non ci possono essere le figurine ‘questa è la mia proposta, queste è la tua proposta’… Ma un programma condiviso, da ...

Governo : ‘forte’ - no Conte bis e discontinuità - i paletti di Zingaretti : Roma, 20 ago. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – Nicola Zingaretti riunisce domani alle 11 la Direzione Pd. Una riunione da cui uscirà la linea dem da portare al Quirinale (composizione della delegazione compresa). Al Nazareno si sta lavorando a un documento, un ordine del giorno che, questa è l’intenzione, raccolga la condivisione delle anime dem. Nello schema del segretario, la premessa è che il Pd non ha alcun timore di ...

Governo : ‘forte’ - no Conte bis e discontinuità - i paletti di Zingaretti (2) : (AdnKronos) – Inoltre, già nel documento che verrà presentato domani in Direzione, potrebbero essere Contenuti alcuni punti sui quali lavorare se si presentassero le condizioni per lavorare a un Governo di legislatura. I ‘trattativisti’ spingono per una formula che impegni il Pd su alcuni punti fondamentali per lavorare ad un Governo forte che abbia prospettiva di legislatura. Detto questo, dalle parti del Nazareno, ...

Governo - Zingaretti : “Condivido Conte ma non basta autoassoluzione per una fase nuova”. Renzi : “Non farò parte del Governo” : Il confronto fra il Pd e il M5s “può partire” secondo il capogruppo (Renziano) in Senato, Andrea Marcucci. “Ma qualsiasi fase nuova non può prescindere dal riconoscimento degli errori”, si affretta a specificare Nicola Zingaretti dal Nazareno, secondo cui le parole di Conte “sono condivisibili, ma c’è il rischio di un’autoassoluzione“. Parole “mediate” da Matteo Renzi, che dai banchi ...

Governo : Zingaretti - ‘nessuna autoassoluzione per Conte - Italia nel pantano’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Tutto quanto detto sul ministro Salvini questo pomeriggio dal Presidente Conte non può che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di autoassoluzione. In questi 15 mesi è stato il Presidente del Consiglio, anche del Ministro Salvini, e se tante cose denunciate sono vere perché ha atteso la sfiducia per denunciarle?”. Lo dichiara in una nota il segretario del Pd, Nicola ...

Crisi di Governo - Zingaretti : 'Smentisco ipotesi Pd-M5S' : Da quando la Crisi di governo si è aperta, si è ampliata la voce secondo cui Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle potrebbero trovare un'intesa in grado di allungare la legislatura con una nuova maggioranza. Uno scenario che, però, non sembra trovare l'approvazione di una voce autorevole all'interno del mondo 'dem': quella del segretario Nicola Zingaretti. Alla vigilia degli atti che potrebbero segnare in maniera ufficiale la fine ...

Crisi Governo - Renzi : “Al tavolo con Di Maio? Per fortuna toccherà a Zingaretti. Nessuno di noi chiederà poltrone”. E attacca Salvini : “Sedermi al tavolo con Di Maio? Se Dio vuole, spetta a Zingaretti. Quando Di Maio dice ‘mai al tavolo con Renzi’, io sono perfettamente d’accordo con lui. Se il tavolo ci sarà, lo faranno Di Maio e Zingaretti. Per me la priorità è evitare l’aumento dell’Iva“. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, intervenuto nella trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24. Renzi ...

Nicola Zingaretti; "Non ci sarà nessun Governo M5s-Pd. Se si arriva alla crisi bisogna tornare a votare" : "Smentisco l'ipotesi di governi Pd-Cinque stelle". Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro alla Camera con il presidente Roberto Fico, ha chiarito che "nel caso si arrivasse a una crisi di governo la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa. La via maestra è quella di ridare la parola