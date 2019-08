Conte finisce il suo discorso e non stringe la mano a Salvini

Conte : il governo finisce qui - al Colle per le dimissioni. Attacco a tutto campo a Salvini - che replica : rifarei tutto. Diretta : Dopo 12 giorni di parole, attacchi e contro-attacchi, oggi la crisi di governo verrà per la prima volta formalizzata. Il presidente del Consiglio tiene un attesissimo discorso nell’aula del Senato al termine del quale con ogni probabilità salirà al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni

Conte in diretta al Senato : «L'azione di governo finisce qui. Salvini ha seguito interessi personali e di partito. Incosciente l'uso dei simboli religiosi» : È la giornata decisiva per la crisi del governo di Giuseppe Conte. Dopo la conferenza dei capigruppo, Giuseppe Conte ha varcato la soglia di Palazzo Madama pochi minuti prima...