Yooka-Laylee and The Impossible Lair arriverà nel mese di ottobre su PC e console

Il sequel di Yooka-Laylee mostra la sua evoluzione in un nuovo trialer : Yooka-Laylee and the Impossible Lair è l'atteso seguito del primo capitolo della serie, un amato platform sviluppato da Playtonic.Il secondo capitolo, presentato per la prima volta in occasione dell'E3 2019, è il sequel del primo Yooka-Laylee ma ha anche un tocco in più. Infatti, invece delle aree con piattaforme in 3D, questa volta avremo livelli a scorrimento laterale come in Donkey Kong Country.Nel nuovo trailer disponibile, riportato qui di ...