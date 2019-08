Tennis | ATP Winston-Salem 2019 | Andreas Seppi cede all’esordio con Tomas Berdych

Fonte : oasport

(Di lunedì 19 agosto 2019) Sconfitta all’esordio per il nostronel torneo ATP 250 di: sul cemento outdoor statunitense l’azzurro viene sconfitto dalla wild card ceca, che si impone in tre set con lo score di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e 45 minuti di gioco. Poca storia nel primo set, durato appena 23 minuti, che si apre con un parziale di dodici punti a due per il boemo, che opera anche il break a zero e va sul 3-0 non pesante.nel quarto gioco si fa rimontare dal 40-0 eai vantaggi per il 4-0.centra subito il 5-0 ma almenoevita lo 0-6 tenendo la battuta nel sesto gioco, con il ceco che va poi a chiudere 6-1 perdendo appena due punti in quattro turni al servizio. Nella seconda partitaripaga con la stessa moneta il boemo, trovando, seppur con giochi molto più combattuti, il 4-0, dopo aver annullato anche un break point nel ...

Gazzetta_it : Sbarca in Italia il @WorldPadelTour Nel 2020 una tappa a Roma per tutti gli appassionati: “Passo decisivo per ques… - ranocchia3 : RT @Daniele_Manca: Il senso di Lee per il tennis, la sordità non è più una barriera: «Trattatemi come tutti gli altri» Il sudcoreano non ud… - Daniele_Manca : Il senso di Lee per il tennis, la sordità non è più una barriera: «Trattatemi come tutti gli altri» Il sudcoreano n… -