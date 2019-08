Fonte : eurogamer

(Di lunedì 19 agosto 2019) Durante la Gamescom 2019, Nintendo ha pubblicato undedicato all', titolo indie di punta presto in arrivo anche su Nintendo Switch.Come detto in apertura,è un coloratoambientato in una terra in continuo mutamento. Il giocatore rivestirà i panni di Ada e dovrà ingaggiare i nemici in combattimenti con visuale dall'alto. Avrà a disposizione un ampio di numero di armi e gadget vari. Bisognerà esplorare ogni angolo di questo mondo generato proceduralmente e prepararsi ad impegnativi scontri.Ilpubblicato oggi ci consente di guardare più da vicino il vasto arsenale a disposizione del giocatore, che consente di impugnare lo strumento giusto per uscire vittoriosi da ogni situazione. Ad esempio abbiamo il Boom Balloon che consente di eliminare i nemici con un'accuratezza niente male, o ancora lo Spark Slinger, ...

Eurogamer_it : #Sparklite: l'action adventure si mostra in un nuovo trailer -